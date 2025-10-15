नई दिल्ली: भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच होने वाली तीन-मैच की ODI सीरीज को लेकर चल रही अटकलों पर BCCI के उपाध्यक्ष राजीव शुक्ला (Rajeev Shukla) ने विराम लगा दिया। शुक्ला ने स्पष्ट किया कि इस सीरीज के बाद बल्लेबाज रोहित शर्मा और विराट कोहली का अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लेना पूरी तरह से खिलाड़ियों के निर्णय पर निर्भर है।

शुक्ला ने कहा, 'यह कहना कि यह उनकी आखिरी सीरीज है, पूरी तरह गलत है। यह खिलाड़ियों पर निर्भर करता है कि वे कब संन्यास लेंगे। रोहित और विराट का टीम में होना हमारे लिए बहुत लाभकारी है। दोनों महान बल्लेबाज़ हैं और उनके साथ होने पर हमें ऑस्ट्रेलिया को हराने में सफलता मिलेगी।'

रोहित और विराट अब टेस्ट और T20I से संन्यास ले चुके हैं और केवल ODI क्रिकेट में सक्रिय हैं। रोहित ने अब तक 273 मैचों में 11,168 रन बनाए हैं जबकि विराट ने 302 मैचों में 14,181 रन किए हैं।

शुक्ला ने शुबमन गिल की कप्तानी में भारत की वेस्ट इंडीज़ पर मिली टेस्ट सीरीज जीत की भी सराहना की और ऑस्ट्रेलिया में आगामी ODI सीरीज में जीत की उम्मीद जताई।

भारत ने वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ दूसरे टेस्ट में सात विकेट से जीत दर्ज की। इस मैच में यशस्वी जैसवाल ने 175 रन की शतकीय पारी खेली जबकि शुबमन गिल ने नाबाद 129 रन बनाए। वेस्ट इंडीज़ की पारी में जॉन कैंपबेल और शाई होप ने शतकीय पारियां खेली लेकिन भारत की टीम ने कुल मिलाकर 2-0 से सीरीज जीत ली।