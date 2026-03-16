स्पोर्ट्स डेस्क : Shubman Gill और Smriti Mandhana ने Board of Control for Cricket in India के नमन अवॉर्ड्स 2026 में सबसे ज्यादा सुर्खियां बटोरीं। नई दिल्ली में 15 मार्च को आयोजित इस समारोह में गिल को पुरुष वर्ग में सर्वश्रेष्ठ अंतरराष्ट्रीय क्रिकेटर का सम्मान मिला, जबकि मंधाना को महिला वर्ग में यह प्रतिष्ठित पुरस्कार दिया गया। यह सम्मान खिलाड़ियों के 2024–25 सीजन में शानदार प्रदर्शन के लिए दिया गया।

शुभमन गिल को मिला पॉली उमरीगर अवॉर्ड

शुभमन गिल को पॉली उमरीगर अवॉर्ड से सम्मानित किया गया, जो पुरुष वर्ग में सर्वश्रेष्ठ अंतरराष्ट्रीय क्रिकेटर को दिया जाता है।यह दूसरी बार है जब गिल को यह सम्मान मिला है। इससे पहले वह 2023 में भी इस अवॉर्ड को जीत चुके हैं। हाल ही में इंग्लैंड दौरे पर गिल ने शानदार बल्लेबाज़ी करते हुए पांच टेस्ट मैचों की सीरीज में 754 रन बनाए थे। इस दौरान उन्होंने चार शतक लगाए और 269 रन की यादगार पारी खेली।

चैंपियंस ट्रॉफी में भी गिल का शानदार प्रदर्शन

गिल ने पिछले साल ICC Champions Trophy में भी भारत की जीत में अहम भूमिका निभाई थी। टूर्नामेंट में उन्होंने बांग्लादेश के खिलाफ पहले ही मैच में नाबाद 101 रन की पारी खेली। पूरे टूर्नामेंट में उन्होंने कुल 188 रन बनाए और टीम इंडिया की खिताबी जीत में अहम योगदान दिया।

स्मृति मंधाना का ऐतिहासिक साल

स्मृति मंधाना के लिए साल 2025 बेहद शानदार रहा। उन्होंने अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में कुल 1703 रन बनाए। वनडे क्रिकेट में उनका प्रदर्शन और भी खास रहा, जहां उन्होंने 1362 रन बनाए—जो किसी भी महिला क्रिकेटर द्वारा एक कैलेंडर वर्ष में बनाया गया सबसे बड़ा स्कोर है। वह महिला वनडे इतिहास की पहली खिलाड़ी भी बनीं जिन्होंने एक साल में 1000 से ज्यादा रन का आंकड़ा पार किया।

महिला वर्ल्ड कप में भारत की जीत की हीरो

मंधाना का शानदार फॉर्म ICC Women's Cricket World Cup में भी जारी रहा। उन्होंने टूर्नामेंट में 9 मैचों में 434 रन बनाए और भारत को पहली बार महिला वर्ल्ड कप जीतने में अहम भूमिका निभाई। इसके अलावा ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ दिल्ली में खेले गए एक मैच में उन्होंने सिर्फ 50 गेंदों में शतक लगाकर नया भारतीय रिकॉर्ड भी बनाया, जो पहले Virat Kohli के नाम था।

दिग्गज खिलाड़ियों को लाइफटाइम अचीवमेंट अवॉर्ड

नमन अवॉर्ड्स में भारतीय क्रिकेट के तीन महान खिलाड़ियों को कर्नल सी.के. नायडू लाइफटाइम अचीवमेंट अवॉर्ड से सम्मानित किया गया। इस सम्मान को पाने वालों में Roger Binny, Rahul Dravid, Mithali Raj शामिल रहे, जिन्होंने भारतीय क्रिकेट में लंबे समय तक महत्वपूर्ण योगदान दिया।

BCCI नमन अवॉर्ड्स 2026 के सभी विजेता

कर्नल सी.के. नायडू लाइफटाइम अचीवमेंट अवॉर्ड: रोजर बिन्नी

कर्नल सी.के. नायडू लाइफटाइम अचीवमेंट अवॉर्ड: राहुल द्रविड़

कर्नल सी.के. नायडू लाइफटाइम अचीवमेंट अवॉर्ड: मिताली राज

पॉली उमरीगर अवॉर्ड (सर्वश्रेष्ठ अंतरराष्ट्रीय क्रिकेटर – पुरुष): शुभमन गिल

सर्वश्रेष्ठ अंतरराष्ट्रीय क्रिकेटर – महिला: स्मृति मंधाना

सर्वश्रेष्ठ अंतरराष्ट्रीय डेब्यू – पुरुष: हर्षित राणा

सर्वश्रेष्ठ अंतरराष्ट्रीय डेब्यू – महिला: एन श्री चरानी

BCCI घरेलू टूर्नामेंट में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन: मुंबई क्रिकेट एसोसिएशन

वनडे में सबसे ज्यादा विकेट (महिला): दीप्ति शर्मा

वनडे में सबसे ज्यादा रन (महिला): स्मृति मंधाना

लाला अमरनाथ अवॉर्ड (घरेलू लिमिटेड ओवर्स ऑलराउंडर): आयुष म्हात्रे