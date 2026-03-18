स्पोर्ट्स डेस्क : BCCI के नए सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट ने भारतीय क्रिकेट में नई बहस छेड़ दी है। 2025-26 सीज़न के लिए जारी लिस्ट में बड़ा बदलाव करते हुए A+ ग्रेड को हटा दिया गया है, जिसका असर सीधे तौर पर Jasprit Bumrah जैसे स्टार खिलाड़ियों पर पड़ा है। तीनों फॉर्मेट में लगातार प्रदर्शन करने के बावजूद बुमराह को ग्रेड A में रखा गया, जिससे उनकी सालाना कमाई में गिरावट की खबरें सामने आई हैं। अब सवाल उठ रहा है—क्या BCCI इस नुकसान की भरपाई करेगा?

A+ ग्रेड खत्म, नया ढांचा लागू

BCCI ने 2025-26 सीज़न (1 अक्टूबर 2025 से 30 सितंबर 2026) के लिए नए कॉन्ट्रैक्ट जारी किए हैं।

इस बार बोर्ड ने A+ ग्रेड को पूरी तरह खत्म कर दिया है, जो पहले सबसे ऊंचा स्तर हुआ करता था।

अब ग्रेड A ही टॉप कैटेगरी बन गया है, जिसमें सीमित खिलाड़ियों को जगह दी गई है।

सिर्फ तीन खिलाड़ियों को मिला टॉप ग्रेड

नए कॉन्ट्रैक्ट में Shubman Gill, Jasprit Bumrah और Ravindra Jadeja को ग्रेड A में शामिल किया गया है। हालांकि यह ग्रेड सबसे ऊंचा है, लेकिन पहले के A+ ग्रेड की तुलना में इसकी सैलरी कम है।

बुमराह को कितना हुआ नुकसान?

पुराने कॉन्ट्रैक्ट के अनुसार A+ ग्रेड खिलाड़ियों को सालाना 7 करोड़ रुपये मिलते थे। अब ग्रेड A की सैलरी 5 करोड़ रुपये है, जिससे बुमराह को करीब 2 करोड़ रुपये का सीधा नुकसान हो सकता है। खास बात यह है कि बुमराह अभी भी तीनों फॉर्मेट में टीम के अहम खिलाड़ी हैं।

क्या मिलेगा मुआवजा?

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक BCCI इस मुद्दे पर विचार कर रहा है कि बुमराह को किसी तरह मुआवजा दिया जाए। सूत्रों का मानना है कि उनके प्रदर्शन को देखते हुए फीस में इतनी कटौती करना उचित नहीं माना जा रहा। संभावना है कि बोर्ड कॉन्ट्रैक्ट स्ट्रक्चर में बदलाव या अन्य तरीकों से इसकी भरपाई करे।

अन्य खिलाड़ियों पर भी पड़ा असर

इस बदलाव का असर सिर्फ बुमराह तक सीमित नहीं है। KL Rahul, Mohammed Siraj, Hardik Pandya और Rishabh Pant जैसे खिलाड़ियों को भी ग्रेड A से घटाकर ग्रेड B में रखा गया है। वहीं, Axar Patel को ग्रेड C में शामिल किया गया, जिसकी भी समीक्षा हो सकती है।

कोहली-रोहित के मामले में अलग स्थिति

Virat Kohli और Rohit Sharma जैसे दिग्गज खिलाड़ियों का ग्रेड कम होना स्वाभाविक माना जा रहा है, क्योंकि वे कुछ फॉर्मेट से संन्यास ले चुके हैं। लेकिन बुमराह का मामला अलग है, क्योंकि वह अभी भी टीम के सबसे भरोसेमंद खिलाड़ियों में शामिल हैं।