स्पोर्ट्स डेस्क : Board of Control for Cricket in India (BCCI) एक बड़ी गलती के कारण विवादों में घिर गया है। नमन अवॉर्ड्स 2026 के दौरान एक ग्राफिक में Shubman Gill को 2025 चैंपियंस ट्रॉफी विजेता कप्तान बताया गया, जबकि असल में यह खिताब Rohit Sharma की कप्तानी में भारत ने जीता था।

क्या थी पूरी गलती?

अवॉर्ड सेरेमनी के दौरान जब शुभमन गिल की उपलब्धियां दिखाई जा रही थीं, तब स्क्रीन पर उन्हें “Champions Trophy 2025 Winning Captain” बताया गया। यह जानकारी पूरी तरह गलत थी क्योंकि: चैंपियंस ट्रॉफी 2025 में भारत के कप्तान रोहित शर्मा थे, गिल टीम का हिस्सा जरूर थे, लेकिन कप्तान नहीं, यह गलती आधिकारिक प्रसारण में दिखी, जिससे मामला और ज्यादा बढ़ गया।

फैंस क्यों भड़क उठे?

सोशल मीडिया पर इस गलती के स्क्रीनशॉट तेजी से वायरल हो गए और फैंस ने BCCI की आलोचना शुरू कर दी।

फैंस का मानना है कि: यह रोहित शर्मा की उपलब्धियों का अपमान है, इतिहास को गलत तरीके से दिखाया जा रहा है, नए खिलाड़ियों को बढ़ावा देने के चक्कर में पुराने खिलाड़ियों को नजरअंदाज किया जा रहा है। “Don’t erase Rohit’s achievements” जैसे रिएक्शन सोशल मीडिया पर ट्रेंड करने लगे।

शुभमन गिल कैसे बने विवाद का हिस्सा?

इस पूरे मामले में Shubman Gill की कोई गलती नहीं थी। वह सिर्फ अपने प्रदर्शन के लिए सम्मानित किए जा रहे थे, उन्हें पॉली उमरीगर अवॉर्ड भी मिला, लेकिन मौजूदा समय में ODI और टेस्ट टीम के कप्तान होने की वजह से वह इस विवाद के केंद्र में आ गए, यह मामला एक तरह से “फ्यूचर बनाम पास्ट” की बहस बन गया है।

भारतीय क्रिकेट में ट्रांजिशन का दौर

यह विवाद ऐसे समय में हुआ है जब भारतीय क्रिकेट टीम में नेतृत्व परिवर्तन चल रहा है। Rohit Sharma ने टीम को बड़ी ICC जीत दिलाई, अब ODI और टेस्ट में कप्तानी Shubman Gill के पास है, T20 फॉर्मेट में Suryakumar Yadav टीम की कमान संभाल रहे हैं। ऐसे ट्रांजिशन पहले भी देखे गए हैं: धोनी से कोहली, कोहली से रोहित और अब रोहित से गिल।

BCCI का रिएक्शन क्या रहा?

रिपोर्ट्स के अनुसार: गलत ग्राफिक को जल्द ही हटा या ठीक कर दिया गया, हालांकि BCCI की ओर से कोई आधिकारिक बयान सामने नहीं आया, डिजिटल दौर में ऐसी गलतियां तेजी से वायरल हो जाती हैं और बाद में सुधार करने के बावजूद विवाद शांत नहीं होता।

निष्कर्ष

नमन अवॉर्ड्स की यह एक तकनीकी गलती भले ही छोटी लगे, लेकिन इसने भारतीय क्रिकेट में कप्तानी और विरासत को लेकर बड़ी बहस छेड़ दी है।