स्पोर्ट्स डेस्क : Jay Shah ने भारत के 2036 ओलंपिक की मेजबानी के सपने को लेकर बड़ा संकेत दिया है। उन्होंने कहा कि भारत को इस बड़े आयोजन के लिए अभी से तैयारी शुरू कर देनी चाहिए। नई दिल्ली में आयोजित Sports Journalists Federation of India (SJFI) के नेशनल कन्वेंशन में बोलते हुए शाह ने कहा कि देश दुनिया के सबसे बड़े खेल आयोजन की मेजबानी के लिए खुद को तैयार कर रहा है।

BCCI को अभी से तैयारी शुरू करने की सलाह

जय शाह ने Board of Control for Cricket in India (BCCI) के अधिकारियों से कहा कि आने वाले बड़े अंतरराष्ट्रीय टूर्नामेंटों के लिए अभी से योजना बनानी चाहिए। उन्होंने कहा, 'जब मैं BCCI में था, तब हमने 2028 तक की तैयारी की थी और उसका अच्छा परिणाम मिला। अब BCCI की टीम को 2030 कॉमनवेल्थ गेम्स और 2032 ब्रिस्बेन ओलंपिक की तैयारी करनी चाहिए। साथ ही 2036 ओलंपिक के लिए भी अभी से प्लानिंग शुरू करनी चाहिए।'

2019 से 2026 तक का दौर रहा भारत के लिए खास

जय शाह ने 2019 से 2026 के बीच भारतीय क्रिकेट की उपलब्धियों को याद करते हुए इसे “गोल्डन पीरियड” बताया। उन्होंने कहा कि इस दौरान भारत ने कई बड़े टूर्नामेंट जीते और शानदार प्रदर्शन किया।

इस अवधि में भारतीय टीम ने

दो अंडर-19 महिला वर्ल्ड कप

दो अंडर-19 पुरुष वर्ल्ड कप

दो T20 वर्ल्ड कप

और चैंपियंस ट्रॉफी जैसी बड़ी उपलब्धियां हासिल कीं।

वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप और वनडे वर्ल्ड कप में भी शानदार प्रदर्शन

जय शाह ने बताया कि इस दौरान भारत ने ICC World Test Championship में दो बार उपविजेता रहने का गौरव हासिल किया। इसके अलावा पुरुष टीम ICC Cricket World Cup में भी एक बार रनर-अप रही, जबकि महिला टीम ने वर्ल्ड कप जीतकर इतिहास रचा।

T20 वर्ल्ड कप प्रदर्शन पर भी दी बधाई

हाल ही में खत्म हुए ICC Men's T20 World Cup में भारतीय टीम के प्रदर्शन की भी जय शाह ने सराहना की। उन्होंने भारतीय टीम को बधाई देते हुए कहा कि टूर्नामेंट में England national cricket team और South Africa national cricket team ने भी सेमीफाइनल से पहले शानदार प्रदर्शन किया। साथ ही उन्होंने New Zealand national cricket team की भी तारीफ की, जिसने शानदार खेल दिखाते हुए फाइनल तक का सफर तय किया।