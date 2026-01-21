मेलबर्न : मेलबर्न स्टार्स के विकेटकीपर-बल्लेबाज सैम हार्पर को टॉप ऑडर्र में शानदार प्रदर्शन के बाद BBL में प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट चुना गया है। 29 वर्षीय हार्पर, जिन्होंने इस सीजन में अपना 100वां बीबीएल मैच खेला, ने लीग में अपने नौवें सीजन में करियर का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया। होम और अवे सीजन में उन्होंने 61.83 की औसत से 371 रन बनाए, जिसमें 155.23 का स्ट्राइक रेट था, जिसमें एससीजी में सिडनी सिक्सर्स के खिलाफ अपना पहला बीबीएल शतक और दो अन्य अर्धशतक शामिल हैं।

अपने पिछले आठ सीजन में, जिसमें मेलबर्न रेनेगेड्स के साथ पांच सीजन शामिल हैं, इससे पहले कि उन्हें उस डील के हिस्से के रूप में स्टार्स में ट्रेड किया गया था, जिसने ऑस्ट्रेलिया के लेगस्पिनर एडम जम्पा को रेनेगेड्स में भेजा था, उन्होंने कभी भी एक सीजन में 25.36 से अधिक का औसत या 144.55 से अधिक का स्ट्राइक रेट हासिल नहीं किया था। उन्होंने 2022-23 में एक बार एक सीजन में केवल तीन अर्धशतक बनाए थे।

BBL प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट का फैसला ऑन-फील्ड अंपायरों द्वारा प्रति गेम दिए गए 3-2-1 वोटों के आधार पर किया जाता है। हार्पर 16 वोटों के साथ पहले स्थान पर रहे, सिडनी थंडर के कप्तान डेविड वार्नर से एक वोट आगे, जिन्होंने दो शतकों के साथ सीजन का शानदार अंत किया था। एडिलेड स्ट्राइकर्स के ऑलराउंडर लियाम स्कॉट बल्ले और गेंद से शानदार सीजन के बाद वार्नर के साथ संयुक्त रूप से दूसरे स्थान पर रहे।

दो अन्य बॉलिंग ऑलराउंडर, सिक्सर्स के जैक एडवर्ड्स और हार्पर के स्टार्स टीम-मेट टॉम करेन 14 वोटों के साथ चौथे स्थान पर रहे। हार्पर ने इस सीजन की शुरुआत में कहा था कि उन्होंने क्रीज पर ज़्यादा स्थिर रहकर और मैदान के सभी हिस्सों में रन बनाने के लिए जगह छोड़कर अपने करियर की सर्वश्रेष्ठ फ़ॉर्म हासिल की है। स्टार्स के कप्तान माकर्स स्टोइनिस उनके लिए एक अहम सपोटर् सिस्टम रहे, क्योंकि पहले वह बहुत ज़्यादा सोचने की जाल में फंस गए थे।