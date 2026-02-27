स्पोर्ट्स डेस्क : भारत ने जिम्बाब्वे के खिलाफ आईसीसी टी20 विश्व कप के सुपर 8 मुकाबले में जीत दर्ज करते हुए सेमीफाइनल की उम्मीदों को जीवंत रखा। इस मैच में भारत की तरफ से अभिषेक शर्मा ने फॉर्म में वापसी करते हुए 30 गेंदों पर 55 रन बनाए। वहीं तिलक वर्मा ने भी 16 गेंदों पर नाबाद 44 रन बनाए। वहीं अर्शदीप सिंह ने 3 विकेट लेकर शानदार गेंदबाजी का प्रदर्शन किया। लेकिन हार्दिक पांड्या को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया जिन्होंने आखिरी गेंद पर छक्का लगाकर अर्धशतक पूरा किया।

हार्दिक पांड्या ने प्लेयर ऑफ द मैच चुने जाने के बाद कहा, 'काफी खुश हूं। मेरा मतलब है, हां, यह 23 बॉल में 50 रन सुनने में लगता है, लेकिन मुझे लगता है कि मुझे भी स्थिति को फिर से देखना पड़ा। मेरा मतलब था, मुझे लगा कि मैं बहुत जोर से हिट करने की कोशिश कर रहा था। और गेम में, मुझे एहसास हुआ, मुझे लगता है कि मैं बॉल को टाइम कर सकता हूं और छक्के भी मार सकता हूं। तो मुझे लगता है कि मेरे लिए यह रिदम बनाए रखने के लिए एक अच्छा मैच था क्योंकि मुझे लगता है कि कुछ मैच ऐसे थे जिनमें मैं वह नहीं कर पाया जो मैं करना चाहता था। तो काफी संतुष्ट हूं। बिल्कुल।'

पांड्या से जब पूछा गया कि क्या वह साउथ अफ्रीका और वेस्टइंडीज के बीच पहले वाले गेम को देख कर रहे थे तो उन्होंने कहा, 'साउथ अफ्रीका और वेस्टइंडीज का मैच था, हम सब नजर रख रहे थे। आप जानते हैं कि अब यह सब अच्छा क्रिकेट खेलने, अपने स्किल सेट पर भरोसा करने, प्रेशर को झेलने और यह पक्का करने के बारे में है कि आप अपना बेस्ट दें। तो हां, निश्चित रूप से हम नजर रख रहे थे, लेकिन उसी समय मैच खत्म होने के बाद, हमने फोकस किया कि यह हमारा मैच है। हमें इस पर फोकस करने की जरूरत है।'

अपनी बॉलिंग के बारे में बात करते हुए भारतीय ऑलराउंडर ने कहा, 'काफी अच्छा। मुझे लगता है कि मुझे नई बॉल से बॉलिंग करना पसंद है। यह स्विंग करती है। मेरा मतलब है, भगवान मेहरबान रहे हैं। मेरे पास इनस्विंग, आउटस्विंग दोनों तरह की बॉलिंग करने का स्किलसेट है। इसलिए मुझे सच में मजा आता है। मुझे लगता है कि इससे मुझे विकेट लेने का भी मौका मिलता है। यह बैटर को भी चैलेंज करता है। तो हां, काफी संतुष्ट हूं।'

गौर हो कि पंड्या और अभिषेक के अर्धशतक से भारत ने टी20 विश्व कप के सुपर 8 के एकतरफा मैच में जिम्बाब्वे को 72 रन से रौंदकर सेमीफाइनल में जगह बनाने की उम्मीदों को जीवंत रखा। भारत की जीत के साथ दक्षिण अफ्रीका ने ग्रुप एक से सेमीफाइनल के लिए क्वालीफाई कर लिया। भारत और वेस्टइंडीज के बीच रविवार को होने वाले मैच से ग्रुप से सेमीफाइनल में जगह बनाने वाली दूसरी टीम का फैसला होगा। भारत के 257 रन के लक्ष्य का पीछा करते हुए जिम्बाब्वे की टीम सलामी बल्लेबाज ब्रायन बेनेट (नाबाद 97 रन, 59 गेंद, छह छक्के, आठ चौके) के अर्धशतक और कप्तान सिकंदर रजा (31) के साथ उनकी तीसरे विकेट की 72 रन की साझेदारी के बावजूद कभी लक्ष्य के करीब पहुंचने की स्थिति में भी नहीं दिखी और छह विकेट पर 184 रन ही बना सकी।