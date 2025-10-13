नई दिल्ली : पूर्व भारतीय क्रिकेटर संजय बांगर ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ आगामी वनडे सीरीज़ से पहले रोहित शर्मा की फिटनेस और तैयारी की सराहना की। उन्होंने कहा कि रोहित ने 2011 विश्व कप से चूकने के बाद की तरह फिर से दृढ़ संकल्प और लगन दिखाई है।

बांगर ने कहा, “रोहित शर्मा ने आखिरी बार इतना कड़ा फिटनेस रूटीन 2011 विश्व कप से बाहर होने के बाद अपनाया था। उस बहिष्कार ने उनके दिल पर गहरा प्रभाव डाला था। अब हम उनमें उसी तरह का दृढ़ संकल्प और मेहनत देख रहे हैं। उनकी तैयारी और मानसिकता में यह साफ़ दिखाई देता है।”

ऑस्ट्रेलिया सीरीज से पहले सकारात्मक संकेत

बांगर ने यह भी कहा कि रोहित एक क्षेत्ररक्षक के रूप में भी योगदान देने के लिए पूरी तरह तैयार हैं। उन्होंने कहा, “एक कप्तान के रूप में, आपको 30-यार्ड सर्कल के भीतर हमेशा खेलना नहीं पड़ता; कभी-कभी आपको आउटफील्ड पर नजर रखनी होती है, डाइव लगानी होती है। रोहित खुद को इस चुनौती के लिए पूरी तरह तैयार कर रहे हैं, और यह बहुत ही सकारात्मक संकेत है।”

रोहित शर्मा का वनडे करियर और ऑस्ट्रेलिया रिकॉर्ड

मैच: 273

पारियां: 265

रन: 11,168

औसत: 48.76

स्ट्राइक रेट: 92.80

शतक: 32, अर्द्धशतक: 58

भारत के चौथे सबसे ज़्यादा रन बनाने वाले खिलाड़ी

रोहित का ऑस्ट्रेलिया में वनडे रिकॉर्ड भी शानदार :

मैच: 30, औसत: 53.12, स्ट्राइक रेट: 90+

सर्वश्रेष्ठ स्कोर: 171*

शतक: 5, अर्द्धशतक: 4

नेतृत्व और कप्तानी में सफलता

रोहित के नेतृत्व में भारत ने कई टूर्नामेंट में शानदार प्रदर्शन किया है:

वनडे एशिया कप : 2018 और 2023 विजेता

आईसीसी क्रिकेट विश्व कप 2023 (घरेलू) : उपविजेता

आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2025 : विजेता

बांगर ने कहा कि रोहित की कप्तानी अब तक की सबसे महान सफेद गेंद कप्तानी में से एक मानी जाती है, जिसमें टीम ने तीन टूर्नामेंटों में 23 में से केवल एक मैच गंवाया और दो खिताब जीते।