स्पोर्ट्स डेस्क : पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड (PCB) ने सोमवार को दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ होने वाली आगामी दो टेस्ट मैचों की सीरीज के लिए 18 सदस्यीय टीम का ऐलान किया। इस टीम में सबसे बड़ा आकर्षण है बाबर आज़म और मोहम्मद रिज़वान की वापसी, जो हाल ही में एशिया कप में नहीं खेल पाए थे। कप्तान शान मसूद की अगुवाई में यह टीम अनुभवी चेहरों और नए टैलेंट का बेहतरीन मिश्रण लेकर उतरेगी।

12 अक्टूबर से शुरू होगी टेस्ट सीरीज

आईसीसी विश्व टेस्ट चैंपियनशिप 2025–27 चक्र के तहत यह सीरीज़ 12 अक्टूबर से लाहौर के गद्दाफी स्टेडियम में शुरू होगी। पहला टेस्ट 12 से 16 अक्टूबर तक खेला जाएगा, जबकि दूसरा मुकाबला 20 से 24 अक्टूबर तक रावलपिंडी में होगा। इस रेड-बॉल सीरीज़ के बाद दोनों टीमें 28 अक्टूबर से 8 नवंबर तक तीन टी20 और तीन वनडे मैच भी खेलेंगी।

नए चेहरों को मौका

आसिफ अफरीदी (लेफ्ट आर्म स्पिनर)

फैसल अकरम (कलाई के स्पिनर)

रोहेल नजीर (विकेटकीपर-बल्लेबाज)

ये तीनों खिलाड़ी सीनियर टीम के साथ ट्रेनिंग करेंगे और अगर मौका मिला तो डेब्यू भी कर सकते हैं। खासकर अफरीदी और अकरम की मौजूदगी पाकिस्तान की स्पिन गेंदबाजी को दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ धार दे सकती है।

प्री-सीरीज कैंप और तैयारियां

खिलाड़ी 8 अक्टूबर तक अजहर महमूद और एनसीए कोचों की देखरेख में प्री-सीरीज़ कैंप में जुटेंगे। वहीं, एशिया कप से लौटने वाले खिलाड़ी 4 अक्टूबर से कैंप में शामिल होंगे। PCB का मानना है कि इस बार टीम की तैयारी पूरी तरह सटीक है और घरेलू परिस्थितियों में वे दक्षिण अफ्रीका जैसी मजबूत टीम को चुनौती देंगे।

बल्लेबाजी और गेंदबाजी की ताकत

पाकिस्तान की बल्लेबाज़ी लाइनअप में शान मसूद, इमाम-उल-हक़ और अब्दुल्ला शफीक पारी की शुरुआत करेंगे। मध्यक्रम में बाबर आजम, मोहम्मद रिजवान, सऊद शकील और सलमान अली आगा टीम को मजबूती देंगे। गेंदबाजी विभाग में शाहीन शाह अफरीदी और हसन अली जैसे तेज गेंदबाज मौजूद हैं, जबकि अबरार अहमद, नोमान अली, साजिद खान और नए शामिल किए गए स्पिनर टीम को बैलेंस देंगे।

पाकिस्तान की 18 सदस्यीय टीम

शान मसूद (कप्तान), बाबर आजम, मोहम्मद रिज़वान (विकेटकीपर), इमाम-उल-हक, अब्दुल्ला शफीक, सऊद शकील, सलमान अली आगा, आमिर जमाल, हसन अली, शाहीन शाह अफरीदी, अबरार अहमद, नोमान अली, साजिद खान, आसिफ अफरीदी, फैसल अकरम, कामरान गुलाम, खुर्रम शहजाद, रोहेल नजीर (विकेटकीपर)।