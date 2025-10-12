लाहौर : पाकिस्तान के स्टार बल्लेबाज़ बाबर आज़म ने दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ पहले टेस्ट मैच के दौरान विश्व टेस्ट चैंपियनशिप (WTC) में एक ऐतिहासिक मुकाम हासिल किया। उन्होंने 3000 टेस्ट रन पूरे करते हुए ऐसा करने वाले एशिया के पहले और विश्व के सातवें खिलाड़ी बनने का गौरव प्राप्त किया। इस मामले में उन्होंने विराट कोहली और रोहित शर्मा को पीछे छोड़ दिया है।

बाबर ने वो कर दिखाया जो कोहली और रोहित नहीं कर पाए

बाबर को यह उपलब्धि हासिल करने के लिए केवल तीन रनों की आवश्यकता थी। लाहौर के गद्दाफी स्टेडियम में उनकी इनसाइड एज से निकली गेंद जैसे ही थर्ड मैन बाउंड्री को पार कर गई, वह यह मील का पत्थर छूने वाले पहले एशियाई बल्लेबाज़ बन गए। भारत के पूर्व कप्तान विराट कोहली (2617) और रोहित शर्मा (2716) इस आंकड़े के करीब पहुंचकर भी इसे नहीं छू पाए थे। बाबर ने यह उपलब्धि उनसे कम पारियों में हासिल कर उनकी WTC विरासत को पीछे छोड़ दिया।

WTC में एशियाई बल्लेबाजों द्वारा सर्वाधिक रन

बाबर आज़म - 3012*

शुभमन गिल - 2826

ऋषभ पंत - 2731

रोहित शर्मा - 2716

दिमुथ करुणारत्ने - 2642

विराट कोहली - 2617

बाबर की टेस्ट फॉर्म में वापसी के संकेत

बाबर ने 2019 में WTC की शुरुआत से अब तक 68.44 की औसत से 616 रन बनाए थे। इसके बाद उन्होंने 2020 और 2022 में क्रमशः 67.60 और 69.65 की औसत से शानदार प्रदर्शन जारी रखा। हालांकि 2023 के बाद उनका औसत गिरकर 23.60 तक आ गया, लेकिन हाल के मैचों में उन्होंने वापसी के संकेत दिए हैं। दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ मौजूदा सीरीज़ बाबर के लिए खुद को फिर से साबित करने और पाकिस्तान की टेस्ट टीम में अपनी अहम भूमिका को मजबूत करने का बड़ा मौका है।