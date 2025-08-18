स्पोर्ट्स डेस्क: बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान को सालो से पाकिस्तान की बल्लेबाजी में रीढ़ की हड्डी माना जाता है। लेकिन दोनो सीनियर क्रिकेटरो को आगामी एशिया कप 2025 की टीम से बाहर कर दिया गया। जिससे पाकिस्तान की टी20 टीम में उनके स्थान पर संदेह पैदा हो गया है। इस फैसले ने क्रिकेट जगत में एक नई बहस छेड़ दी है। जिसमें पूर्व ऑलराउंडर मोहम्मद हफीज ने उनकी मौजूदा स्थिति पर टिप्पणी की।

हफीज ने कहा, 'उन्हें मुख्य खिलाड़ी कहना गलत और अनुचित होगा। बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान इस समय पाकिस्तान क्रिकेट के मुख्य खिलाड़ी नही है। मुख्य खिलाड़ी वे होते हैं जो पाकिस्तान के लिए मैच जीतते है।'

स्थापित नामो पर निर्भर रहने के बजाय हफीज का मानना है कि हाल के वर्षो में यूवा खिलाड़ीयो ने पाकिस्तान को आगे बढ़ाया है। उन्होंने तर्क देते कहा, 'अगर हम पिछले डेढ़-दो सालो पर नजर डाले तो लगातार अच्छा प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ी सलमान अली आगा, सैम अयूब और हसन नवाज है। हम उनके बारे में बात क्यों नहीं कर रहे है? ये मौजूदा खिलाड़ी है जो पाकिस्तान के लिए मैच जीत रहे है।'

उन्होंने आगे कहा, 'मुझे लगता है कि बाबर और रिजवान को टीम में अपनी स्थिति को लेकर चिंतित होने की जरूरत है। उन्हें पहले खुद को एक अच्छे खिलाड़ी के रूप में साबित करना होगा। प्रमुख खिलाड़ी बाद में आते है। दोनो पहले अच्छे थे लेकिन अब वे परिणाम नहीं दे पा रहे है।'

हफीज ने बताया कि पाकिस्तान के गेंदबाजो ने भी हाल ही में मैच जिताऊ प्रदर्शन नहीं किया है। हफीज ने कहा, 'नसीम शाह और शाहीन शाह अफरीदी के लिए भी यही बात लागू होती है। वे भी पाकिस्तान के लिए मैच जिताऊ प्रदर्शन नही कर रहे है।'

'हमें उन खिलाड़ियो पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए जो अगले 10 15 सालो तक योगदान दे सके। हमारा मीडिया एक-दो खिलाड़ियो की आलोचना करता है और एक-दो को बढ़ा-चढ़ाकर पेश करता है जो गलत है। हमें उन खिलाड़ियो के बारे में बात करने की जरूरत है जो वास्तव में अच्छा प्रदर्शन कर रहे है।'

