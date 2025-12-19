स्पोर्ट्स डेस्क : पाकिस्तान के स्टार बल्लेबाज बाबर आजम इन दिनों अपने करियर के चुनौतीपूर्ण दौर से गुजर रहे हैं। हालिया T20I फॉर्म और रैंकिंग में गिरावट ने उनके प्रशंसकों और क्रिकेट विशेषज्ञों की चिंता बढ़ा दी है, खासकर तब जब ICC पुरुष T20 वर्ल्ड कप नजदीक है। हालांकि, ऑस्ट्रेलिया में बिग बैश लीग (BBL) खेल रहे बाबर को अपने ही टीममेट जोश फिलिप का पूरा समर्थन मिला है। फिलिप का मानना है कि बाबर की क्लास और अनुभव उन्हें जल्द ही पुराने रंग में लौटा देगा।

हालिया फॉर्म बना चिंता का विषय

पिछले T20 वर्ल्ड कप (USA और वेस्टइंडीज) के बाद से बाबर आज़म का प्रदर्शन T20I क्रिकेट में उम्मीद के मुताबिक नहीं रहा है। 31 वर्षीय बल्लेबाज़ ने इस अवधि में सिर्फ दो अर्धशतक लगाए हैं। साल 2025 में उन्होंने आठ T20I पारियों में 206 रन बनाए, जिसमें औसत 34.33 और स्ट्राइक रेट 114.44 रहा। यह आंकड़े बाबर के उच्च मानकों के लिहाज़ से फीके माने जा रहे हैं।

ICC रैंकिंग में बड़ी गिरावट

फॉर्म में आई गिरावट का असर ICC पुरुष T20I बल्लेबाज़ी रैंकिंग पर भी पड़ा है। कभी नंबर एक T20I बल्लेबाज़ रहे बाबर आज़म अब रैंकिंग में 31वें स्थान पर खिसक गए हैं। T20 वर्ल्ड कप शुरू होने में दो महीने से भी कम समय बचा है, ऐसे में यह गिरावट पाकिस्तान टीम मैनेजमेंट के लिए भी चिंता का कारण बन सकती है।

बिग बैश लीग में चुनौतीपूर्ण शुरुआत

फिलहाल बाबर आज़म ऑस्ट्रेलिया में बिग बैश लीग के लिए सिडनी सिक्सर्स का हिस्सा हैं। हालांकि, BBL में उनकी शुरुआत खास नहीं रही है। अब तक खेले गए दो मैचों में वह सिर्फ 2 और 9 रन ही बना पाए हैं। ऑस्ट्रेलिया की उछाल भरी पिचों पर ढलने में उन्हें वक्त लग रहा है, लेकिन टीम के भीतर भरोसा कायम है।

जोश फिलिप का भरोसा: ‘वह वर्ल्ड क्लास खिलाड़ी हैं’

सिडनी सिक्सर्स के बल्लेबाज़-विकेटकीपर जोश फिलिप ने बाबर आज़म का खुलकर समर्थन किया है। ICC के हवाले से फिलिप ने कहा कि बाबर एक विश्व स्तरीय खिलाड़ी हैं और उनकी वापसी में कोई शक नहीं है। उनके अनुसार, ऑस्ट्रेलियाई परिस्थितियों में शुरुआती मुश्किलें स्वाभाविक हैं, लेकिन कुछ और मैच और सेशन खेलने के बाद बाबर पूरी तरह सहज हो जाएंगे।