मुंबई : युवा सलामी बल्लेबाज आयुष म्हात्रे को इस महीने चेन्नई में शुरू होने वाले बुची बाबू आमंत्रण टूर्नामेंट के लिए मंगलवार को मुंबई की 17 सदस्यीय टीम का कप्तान नियुक्त किया गया जिसमें भारतीय बल्लेबाज सरफराज खान भी शामिल हैं।

पिछले सत्र में मुंबई के लिए प्रथम श्रेणी क्रिकेट में पदार्पण करने वाले म्हात्रे ने आईपीएल में चेन्नई सुपर किंग्स के लिए प्रभावी प्रदर्शन किया और बाद में उन्हें भारत की अंडर-19 टीम का कप्तान बनाया गया जो एक बहु प्रारूप दौरे के लिए इंग्लैंड गई थी। सत्रह वर्षीय म्हात्रे 21 सितंबर से शुरू होने वाले ऑस्ट्रेलिया के एक और बहु प्रारूप दौरे में भी भारत की कप्तानी करेंगे।

मुंबई के लिए 8 प्रथम श्रेणी मैच खेल चुके सुवेद पार्कर को 18 अगस्त से नौ सितंबर तक होने वाले बुची बाबू टूर्नामेंट के लिए टीम का उप कप्तान बनाया गया है। टीम में मुशीर खान भी शामिल हैं जो एक कार दुर्घटना में लगी चोटों के कारण 2024-25 सत्र के अधिकांश हिस्से में नहीं खेल पाए थे।

मुंबई टीम :

आयुष म्हात्रे (कप्तान), मुशीर खान, दिव्यांशु सक्सेना, सरफराज खान, सुवेद पार्कर, प्रग्नेश कनपिल्लेवार, हर्ष अघव, साईराज पाटिल, आकाश पार्कर, आकाश आनंद, हार्दिक तमोरे, श्रेयस गुराव, यश डिचोलकर, हिमांशु सिंह, रॉयस्टन डायस, सिल्वेस्टर डिसूजा और इरफान उमैर।