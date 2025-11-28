लखनऊ : आयुष म्हात्रे की 53 गेंद में नाबाद 110 रन की पारी और शिवम दुबे (31 रन पर तीन विकेट और नाबाद 39 रन) के हरफनमौला खेल की बदौलत मुंबई ने शुक्रवार को सैयद मुश्ताक अली टी20 ट्रॉफी के एलीट ग्रुप ए मैच में विदर्भ को सात विकेट से हरा दिया म्हात्रे की पारी से गत चैंपियन मुंबई ने शुरुआती झटकों से उबरते हुए इकाना स्टेडियम में 193 रनों के लक्ष्य को 13 गेंद शेष रहते हासिल कर लिया।

टीम ने 17.5 ओवर में तीन विकेट पर 194 रन बनाए। 18 वर्षीय म्हात्रे ने अपनी पहली टी20 शतकीय पारी में आठ छक्के और इतने ही चौके लगाए। मुंबई को शुरुआती ओवरों में अजिंक्य रहाणे (शून्य) और हार्दिक तामोरे (एक) के आउट होने से दो झटके लगे। टीम का स्कोर दो विकेट पर 21 रन हो गया।

भारतीय टी20 कप्तान सूर्यकुमार यादव ने 30 गेंदों पर चार चौकों और एक छक्के की मदद से 35 रनों की शानदार पारी खेलकर लय में वापसी जारी रखी और म्हात्रे के साथ तीसरे विकेट के लिए 88 रनों की साझेदारी कर मुंबई की पारी को संभाला। वह 12वें ओवर में यश ठाकुर की गेंद पर यश राठौड़ को कैच देकर आउट हुए। इसके बाद क्रीज पर आए भारतीय हरफनमौला दुबे ने 19 गेंद की नाबाद पारी में तीन छक्के और इतने ही चौके के साथ नाबाद 39 रन की पारी खेली। उन्होंने म्हात्रे के साथ केवल 35 गेंद पर 85 रन की अटूट साझेदारी कर मुंबई को बड़ी जीत दिला दी।

इससे पहले अथर्व तायडे (64) और अमन मोखड़े (61) के अर्धशतकों की बदौलत विदर्भ ने 9 विकेट पर 192 रनों का मजबूत स्कोर खड़ा किया। सलामी बल्लेबाज तायडे और मोखड़े ने पहले 10 ओवरों में 115 रनों की साझेदारी करके विदर्भ के लिए मजबूत मंच तैयार किया लेकिन टीम 200 के आंकड़े को पार करने में नाकाम रही। तायडे ने 36 गेंदों पर 9 चौकों और एक छक्के की मदद से 64 रन बनाए जबकि मोखड़े ने केवल 30 गेंदों पर 61 रनों की पारी में दो छक्के और सात चौके लगाए। दुबे और साईराज पाटिल (33 रन पर तीन विकेट) आपस में 6 विकेट साझा कर विदर्भ की रन गति को नियंत्रित करने में सफल रहे।