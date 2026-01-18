बुलावायो (जिम्बाब्वे) : भारत के कप्तान आयुष म्हात्रे ने अपने स्टार बल्लेबाज वैभव सूर्यवंशी के प्रोफेशनल खेल की तारीफ की जिन्होंने भारत के लिए एक अहम (67 गेंदों पर 72 रन) योगदान दिया जिससे बांग्लादेश को हराकर ICC अंडर-19 पुरुष क्रिकेट वर्ल्ड कप में अपनी अजेय शुरुआत जारी रखी और ग्रुप B पर कब्जा कर लिया। उन्होंने बताया कि कैसे वैभव ने इतने ज्यादा दबाव वाले पल को आसानी से संभाला।

म्हात्रे की कप्तानी वाली भारतीय टीम ने शनिवार को U19 वर्ल्ड कप 2026 के सातवें मैच में बांग्लादेश पर 18 रन से रोमांचक जीत दर्ज की, जब बारिश के कारण दूसरी पारी को 29 ओवर का कर दिया गया था। इस जीत के साथ भारत ने मौजूदा टूर्नामेंट में लगातार दूसरी जीत दर्ज की। म्हात्रे ने ICC वेबसाइट के अनुसार कहा, 'सूर्यवंशी ने अपनी मैच्योरिटी दिखाई और बहुत शानदार बल्लेबाजी की। उसने धैर्य भी दिखाया, टीम को उसकी जरूरत थी और वह क्रीज पर टिका रहा।'

उन्होंने आगे कहा, 'शुरुआत में हालात मुश्किल थे क्योंकि विकेट में थोड़ी नमी थी और गेंद थोड़ी धीमी आ रही थी, इसलिए थोड़ी मुश्किल हो रही थी। लेकिन जिस तरह से (अभिज्ञान कुंडू और सूर्यवंशी) उन्होंने बल्लेबाजी की और बाद में पारी में कनिष्क चौहान ने संभाला, वह शानदार था।'

भारत ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 238 रन बनाए जिसमें बल्ले से तीन अहम योगदान थे। बारिश के कारण बांग्लादेश के रन चेज पर असर पड़ने के बावजूद DLS मेथड लागू करना पड़ा और 29 ओवर में 165 रन का संशोधित लक्ष्य मिला, भारत ने जीत हासिल करने के लिए काफी अच्छा प्रदर्शन किया। टाइगर्स 28.3 ओवर में 146 रन पर ऑल आउट हो गए।

कुंडू ने 112 गेंदों पर 80 रन बनाकर भारत की बल्लेबाजी पारी को संभाला और वैभव के ज्यादा आक्रामक अंदाज का बखूबी साथ दिया। इस जोड़ी ने चौथे विकेट के लिए 62 रन की साझेदारी करके मजबूत नींव रखने में मदद की जबकि चौहान के 26 गेंदों पर 28 रन ने 50 ओवर में फिनिशिंग टच देने में मदद की।