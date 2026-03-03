स्पोर्ट्स डेस्क : टी20 वर्ल्ड कप 2026 के सुपर-8 मुकाबले में भारत ने वेस्ट इंडीज़ को पांच विकेट से हराया। मैच के अंतिम रन बनाने के बाद संजू सैमसन ने हेलमेट उतारा, घुटनों के बल बैठकर हाथ जोड़कर परमेश्वर को धन्यवाद दिया। यह भावनात्मक जेश्चर उनके करियर के उतार-चढ़ाव और व्यक्तिगत संघर्षों का प्रतीक रहा।

97 रनों की मास्टरक्लास

कोलकाता में खेले गए इस हाई-प्रेशर मैच में सैमसन ने मात्र 50 गेंदों में नाबाद 97 रन बनाए। उनके आक्रामक और समझदारी भरे बल्लेबाजी ने टीम को जीत दिलाई और भारत को सेमीफाइनल में प्रवेश दिलाया। यह पारी उनके लिए मानसिक और तकनीकी दोनों रूप से महत्वपूर्ण साबित हुई।

सेलिब्रेशन का खास मतलब

अपने वायरल सेलिब्रेशन के बारे में पूछे जाने पर सैमसन ने इसे निजी बताते हुए कहा, 'यह मेरे लिए बहुत खास पल था। मैं एक बड़ा विश्वास रखता हूं और इसे निजी रखना चाहता हूं।' उनके अनुसार यह पल उनके जीवन के सबसे बड़े और भावनात्मक क्षणों में से एक था।

कठिन लक्ष्य का सामना

सैमसन ने बताया कि 196 रनों का पीछा करना आसान नहीं था। वेस्ट इंडीज़ के गेंदबाजों ने लगातार विकेट लिए, जिससे दबाव बढ़ गया। उन्होंने अपनी रणनीति में लगातार बदलाव किए और सही समय पर जोखिम कम करने के साथ अधिक बाउंड्री लगाने का संतुलन बनाए रखा। उनकी अनुभवपूर्ण खेल भावना ने अंततः भारत को जीत दिलाई।

अनुभव और रणनीति का मिश्रण

सैमसन ने कहा, 'जब साझेदार लगातार गिर रहे थे, मुझे खेल को खत्म करने और आखिरी तक लेकर जाने की जिम्मेदारी महसूस हुई। दबाव में सही समय पर रन लेना और विकेट बचाना मैच की दिशा बदलने वाला साबित हुआ।' उनका यह प्रदर्शन टीम इंडिया के लिए एक प्रेरक उदाहरण बन गया।