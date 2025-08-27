Go to PunjabKesari.in

Sports
FacebookTwitterLinkedin

स्पोर्ट्स डेस्क : ऑस्ट्रेलिया को वर्ल्ड कप जिताने वाले पूर्व कप्तान माइकल क्लार्क इन दिनों जिंदगी की सबसे कठिन पारी खेल रहे हैं। क्लार्क स्किन कैंसर जैसी खतरनाक बीमारी से जूझ रहे हैं। हाल ही में उन्होंने सोशल मीडिया पर एक भावुक पोस्ट के जरिए बताया कि ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों में यह घातक बीमारी कोई अफवाह नहीं बल्कि सच है। उन्होंने बताया कि उनकी नाक से एक और कैंसर हटाने के लिए सर्जरी हुई है और उन्होंने फैंस को सावधानी बरतने और समय पर जांच कराने की अपील भी की। 

स्किन कैंसर कोई अफवाह नहीं है, ये हकीकत है

क्लार्क ने सोशल मीडिया पर अपने हालिया ऑपरेशन की जानकारी साझा की। उन्होंने बताया कि उनकी नाक से स्किन कैंसर के एक नए हिस्से को हटाया गया है। पोस्ट में क्लार्क ने बीमारी को लेकर लोगों को आगाह करते हुए लिखा, 'स्किन कैंसर कोई अफवाह नहीं है, ये हकीकत है, खासकर ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों में। आज मेरी नाक से एक और कैंसर हटाया गया। ये एक फ्रेंडली रिमाइंडर है कि अपनी स्किन की नियमित जांच जरूर करवाएं। जल्दी पहचान ही बचाव का सबसे बड़ा तरीका है।' 

2006 से चल रही है लड़ाई

माइकल क्लार्क को 2006 में पहली बार इस बीमारी का पता चला था। तब से अब तक वह कई बार इसके इलाज से गुज चुके हैं। यह उनका पहला ऑपरेशन नहीं है, बल्कि एक लंबी प्रक्रिया का हिस्सा है जिसमें उन्होंने बार-बार स्किन कैंसर को हराने की कोशिश की है।

क्रिकेट जगत में अकेले नहीं 

क्लार्क इस बीमारी से लड़ने वाले अकेले नहीं हैं। ऑस्ट्रेलिया के पूर्व कप्तान इयान चैपल ने भी हाल ही में स्किन कैंसर से जूझने की बात कही थी। वहीं दिग्गज कमेंटेटर रिची बेनो की 2015 में इसी बीमारी से मौत हो गई थी। ऑस्ट्रेलिया की तेज धूप और जलवायु स्किन से जुड़ी बीमारियों के लिए विशेष रूप से जोखिम भरी मानी जाती है। 

माइकल क्लार्क का क्रिकेट करियर 

टेस्ट : 115 मैच, 8,643 रन, 49.10 की औसत, 28 शतक और 27 अर्धशतक, सर्वश्रेष्ठ स्कोर 329* 
वनडे : 245 मैच, 7,981 रन, 44.58 की औसत, 8 शतक और 58 अर्धशतक, सर्वश्रेष्ठ स्कोर 130 
टी20 अंतरराष्ट्रीय : 34 मैच, 488 रन, 21.21 की औसत 

क्लार्क ने 2013-14 में एशेज सीरीज में ऑस्ट्रेलिया को 5-0 से जीत दिलाई।
2015 में ऑस्ट्रेलिया को विश्व कप (ICC Cricket World Cup) जीतने में नेतृत्व किया। 