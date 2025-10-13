पर्थ: ऑस्ट्रेलिया के एकदिवसीय और टी20 कप्तान मिशेल मार्श (Mitchell Marsh) ने भारत के खिलाफ आने वाली तीन मैचों की ODI सीरीज़ को लेकर बड़ा बयान दिया है। मार्श ने कहा कि यह सीरीज़ उनके लिए आगामी एशेज़ के लिए तैयारियों का एक शानदार मौका है।

मार्श ने कहा, 'हमारे पास सभी खिलाड़ी एशेज़ के लिए तैयारी कर रहे होंगे, लेकिन हर कोई भारत के खिलाफ खेलना पसंद करता है। हमारे बीच शानदार प्रतिद्वंद्विता और सम्मान है। एशेज़ से ठीक पहले भारत के खिलाफ खेलना समय की दृष्टि से बिल्कुल सही है। यह सीरीज़ काफी अहम होने वाली है।'

रोहित और विराट की वापसी

इस सीरीज़ में भारत के लिए रोहित शर्मा और विराट कोहली अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में वापसी कर रहे हैं। दोनों मार्च 2025 में न्यूजीलैंड के खिलाफ ICC चैम्पियंस ट्रॉफी फाइनल के बाद से अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में नहीं खेले थे।

भारत की ऑस्ट्रेलिया टूर शेड्यूल

तीन ODI मैचों की सीरीज़ की शुरुआत 19 अक्टूबर को पर्थ के ऑप्टस स्टेडियम से होगी। दूसरा मैच 23 अक्टूबर को अडिलेड और अंतिम ODI 25 अक्टूबर को सिडनी में खेला जाएगा। इसके बाद पांच मैचों की T20I सीरीज़ 29 अक्टूबर से शुरू होगी।

टीम इंडिया की संभावित ODI टीम

शुभमन गिल (कैप्टन), रोहित शर्मा, विराट कोहली, श्रेयस अय्यर (उप-कप्तान), अक्षर पटेल, केएल राहुल (विकेटकीपर), नितीश कुमार रेड्डी, वॉशिंगटन सुंदर, कुलदीप यादव, हर्षित राणा, मोहम्मद सिराज, अर्शदीप सिंह, प्रसिद्ध कृष्णा, ध्रुव जुरेल (विकेटकीपर), यशस्वी जायसवाल

ऑस्ट्रेलिया की संभावित ODI टीम

मिशेल मार्श (कैप्टन), जेवियर बार्टलेट, एलेक्स कैरी, कूपर कोनॉली, बेन ड्वार्शियस, नाथन एलिस, कैमरन ग्रीन, जोश हेज़लवुड, ट्राविस हेड, जोश इंग्लिस, मिशेल ओवेन, मैथ्यू रेंसॉ, मैथ्यू शॉर्ट, मिशेल स्टार्क, एडम ज़ाम्पा।