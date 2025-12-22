स्पोर्ट्स डेस्क : पूर्व इंग्लैंड तेज गेंदबाज और अब कमेंटेटर स्टुअर्ट ब्रॉड ने कहा कि उनका ‘2010 के बाद की सबसे कमजोर ऑस्ट्रेलियाई टीम’ वाला बयान पूरी तरह सही है। ब्रॉड ने इस टिप्पणी पर कोई पछतावा नहीं जताया, भले ही इंग्लैंड को एशेज 2025-26 के तीसरे टेस्ट में एडिलेड में 82 रन से हार का सामना करना पड़ा।

ब्रॉड ने एक पॉडकास्ट में कहा, 'क्या मुझे यह कहने का पछतावा है? नहीं। मैंने कहा था कि ऑस्ट्रेलिया को बहुत खराब खेलना होगा और इंग्लैंड को बहुत अच्छा खेलना होगा। ऑस्ट्रेलिया ने खराब नहीं खेला और इंग्लैंड अच्छा नहीं खेला।'

इंग्लैंड को मिली कुछ राहत, फिर भी ऑस्ट्रेलिया के दबाव के आगे झुका

ब्रॉड ने यह भी कहा कि इंग्लैंड को कुछ राहत मिली क्योंकि ऑस्ट्रेलिया की तरफ से कुछ प्रमुख खिलाड़ी नहीं खेले। उन्होंने ऑस्ट्रेलियाई टीम की लगातार दबाव बनाने की क्षमता की सराहना की और कहा कि उनका बयान पिछले ऑस्ट्रेलियाई टीमों से तुलना पर आधारित था। ब्रॉड ने आगे कहा, '2013-14 की ऑस्ट्रेलियाई टीम व्यक्ति-व्यक्ति तुलना में शायद बेहतर थी। आज की टीम व्यक्तिगत रूप से किसी भी टीम से बेहतर नहीं है, लेकिन उन्होंने इंग्लैंड पर लगातार दबाव बनाए रखा।'

ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ियों की प्रतिक्रिया

ऑस्ट्रेलिया के कप्तान पैट कमिंस, ट्रैविस हेड और तेज़ गेंदबाज मिचेल स्टार्क ने ब्रॉड की टिप्पणियों पर प्रतिक्रिया दी। हेड ने सोशल मीडिया पर कमिंस के साथ पोस्ट साझा करते हुए मज़ाकिया अंदाज़ में लिखा, 'क्या अब 2010 हो गया है?' स्टार्क ने कहा, 'यह खास है कि हमने एशेज जीती। बहुत कुछ हो रहा है बाहर की दुनिया में, लेकिन हम ज्यादा ध्यान नहीं देते। हमें अगले दो टेस्ट जीतने की चाहत है।'

इंग्लैंड के लिए अब केवल सम्मान की लड़ाई

एशेज जीतने की उम्मीदों के खत्म होने के बाद इंग्लैंड अब मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड पर मैदान में उतरेगा, जहां वह सिर्फ सम्मान की खातिर खेलेगा और वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप (WTC) 2025-27 में अपनी उम्मीदों को जीवित रखेगा।

