मेलबर्न (ऑस्ट्रेलिया) : राष्ट्रीय चयन पैनल (NSP) ने गुरुवार को अगले महीने ऑस्ट्रेलिया ए के भारत दौरे के लिए 14 खिलाड़ियों वाली पुरुष टीम की घोषणा की। ऑस्ट्रेलिया ए लखनऊ में दो चार दिवसीय मैच और कानपुर में तीन एक दिवसीय मैच खेलेगी। इन टीमों का चयन उपमहाद्वीप के अनुभव और लंबी अवधि के अनुभव के साथ-साथ घरेलू गर्मियों की तैयारी को ध्यान में रखते हुए किया गया है।

पुरुष चयनकर्ताओं के अध्यक्ष जॉर्ज बेली ने क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया की प्रेस विज्ञप्ति के हवाले से कहा, 'उपमहाद्वीप कई अनूठी चुनौतियां और बल्ले और गेंद से अलग-अलग कौशल का उपयोग करने का अवसर प्रदान करता है। हमें उम्मीद है कि इन परिस्थितियों में बार-बार अनुभव प्राप्त करने से खिलाड़ियों को भविष्य के उपमहाद्वीप दौरों के लिए अपने खेल की एक प्रभावी समझ और रणनीति विकसित करने में मदद मिलेगी।' जेवियर बार्टलेट, कैंपबेल केलावे, सैम कोंस्टास, नाथन मैकस्वीनी, लांस मॉरिस, फर्गस ओ'नील, ओली पीक, जोश फिलिप और कोरी रोचिचियोली लखनऊ में होने वाले चार दिवसीय मैचों में खेलेंगे और शेफील्ड शील्ड के पहले दौर के लिए वापसी करेंगे।

बेली ने आगे कहा, 'इनमें से कई खिलाड़ियों के शॉर्ट फॉर्म क्रिकेट के विकास में भी हमारी रुचि है, लेकिन प्राथमिकताओं को संतुलित करने के लिए हम उन्हें शेफील्ड शील्ड सीजन की शुरुआत के लिए वापस और उपलब्ध चाहते थे। इससे हैरी डिक्सन, सैम इलियट, जेक फ्रेजर-मैकगर्क, मैकेंजी हार्वे, तनवीर संघा, लैची शॉ, टॉम स्ट्रैकर, विल सदरलैंड और कैलम विडलर को कानपुर में होने वाले एकदिवसीय मैचों में खेलने का मौका मिलेगा।'

ऑस्ट्रेलिया ए का भारत दौरा :

16-19 सितंबर : पहला चार दिवसीय मैच, इकाना स्टेडियम, लखनऊ

23-26 सितंबर : दूसरा चार दिवसीय मैच, इकाना स्टेडियम, लखनऊ

30 सितंबर : पहला एक दिवसीय मैच, ग्रीन पार्क, कानपुर

3 अक्टूबर : दूसरा एक दिवसीय मैच, ग्रीन पार्क, कानपुर

5 अक्टूबर : तीसरा एक दिवसीय मैच, ग्रीन पार्क, कानपुर

ऑस्ट्रेलिया ए की चार दिवसीय टीम :

जेवियर बार्टलेट, कूपर कोनोली, जैक एडवर्ड्स, आरोन हार्डी, कैंपबेल केलावे, सैम कोंस्टास, नाथन मैकस्वीनी, लांस मॉरिस, टॉड मर्फी, फर्गस ओ'नील, ओलिवर पीक, जोश फिलिप, कोरी रोचिचियोली, लियाम स्कॉट विडलर