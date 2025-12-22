नई दिल्ली : भारत के ओपनर शुभमन गिल और अभिषेक शर्मा, साथ ही तेज गेंदबाज अर्शदीप सिंह को पंजाब की 18 सदस्यीय विजय हजारे ट्रॉफी टीम में शामिल किया गया है। इस तिकड़ी के अलावा टीम में प्रभसिमरन सिंह, नमन धीर, अनमोलप्रीत सिंह, रमनदीप सिंह, सनवीर सिंह, हरप्रीत बरार, गुरनूर बरार और कृष भगत भी शामिल हैं।

पंजाब जो पिछले सीजन में क्वार्टर फाइनलिस्ट था, एलीट ग्रुप सी में है और 24 दिसंबर को महाराष्ट्र के खिलाफ अपना अभियान शुरू करेगा और जयपुर में सभी 7 लीग मैच खेलेगा। लीग-स्टेज के मैच 8 जनवरी को खत्म होंगे जो भारत के पहले वनडे से तीन दिन पहले है। हालांकि गिल, अभिषेक और अर्शदीप की उपलब्धता अभी भी साफ नहीं है, क्योंकि भारत को 11 जनवरी से न्यूजीलैंड के खिलाफ तीन वनडे और उसके बाद 21 जनवरी से पांच T20I खेलने हैं।

गिल जिन्हें T20 वर्ल्ड कप और न्यूजीलैंड T20I के लिए T20I टीम से बाहर कर दिया गया था, वनडे टीम की कप्तानी करेंगे, जबकि अभिषेक और अर्शदीप T20I टीम का हिस्सा हैं। अहमदाबाद में 19 दिसंबर को दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ भारत के आखिरी T20I और वडोदरा में 11 जनवरी 2026 को न्यूजीलैंड के खिलाफ पहले वनडे के बीच तीन सप्ताह का समय है, इसका इस्तेमाल सभी भारतीय खिलाड़ी अपने-अपने राज्यों के लिए 50 ओवर के घरेलू टूर्नामेंट में खेलने के लिए कर सकते हैं।

इससे पहले विराट कोहली और ऋषभ पंत को पहले ही दिल्ली की संभावित खिलाड़ियों की लिस्ट में शामिल किया जा चुका है, और ये दोनों 11 से 17 जनवरी 2026 तक न्यूजीलैंड के खिलाफ भारत की वनडे सीरीज होने तक दिल्ली के लिए उपलब्ध रहेंगे। इस बीच पूर्व कप्तान रोहित शर्मा को भी पहले दो विजय हजारे ट्रॉफी मैचों के लिए मुंबई टीम में शामिल किया गया था।

पंजाब की विजय हजारे ट्रॉफी टीम

शुबमन गिल, अभिषेक शर्मा, अर्शदीप सिंह, प्रभसिमरन सिंह (विकेटकीपर), हरनूर पन्नू, अनमोलप्रीत सिंह, उदय सहारण, नमन धीर, सलिल अरोड़ा (विकेटकीपर), सनवीर सिंह, रमनदीप सिंह, जशनप्रीत सिंह, गुरनूर बराड़, हरप्रीत बराड़, रघु शर्मा, कृष भगत, गौरव चौधरी, सुखदीप बाजवा

