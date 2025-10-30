मेलबर्न : मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड (MCG) में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ दूसरे टी20आई से पहले भारतीय टीम गुरुवार को यहां पहुंची। सूर्यकुमार यादव की कप्तानी वाली टीम 5 मैचों की सीरीज में शुरुआती बढ़त लेने का लक्ष्य रखेगी क्योंकि बुधवार को कैनबरा में पहला टी20आई बारिश के कारण रद्द हो गया था। इस बीच भारतीय टीम आत्मविश्वास से भरी होगी क्योंकि कप्तान बल्ले से फॉर्म में आ गए हैं। बारिश से बाधित मैच में सूर्यकुमार ने 39 रनों की नाबाद पारी खेली, जबकि ओपनर शुभमन गिल 37 रन बनाकर नाबाद रहे, इससे पहले कि बारिश ने खेल रोक दिया।

टॉस जीतने के बाद ऑस्ट्रेलिया ने पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया और अभिषेक शर्मा ने भारत को तेज शुरुआत दी, पहले दो ओवरों में तीन बार बाउंड्री लगाई। दूसरी तरफ शुभमन गिल ने भी नाथन एलिस की गेंदों पर कुछ बाउंड्री लगाकर लय हासिल की, इससे पहले कि तेज गेंदबाज ने एक चालाक धीमी गेंद से अभिषेक को आउट कर दिया। फिर सूर्यकुमार यादव ने एक शानदार फ्लिक शॉट से छक्का लगाकर अपनी मौजूदगी दर्ज कराई, लेकिन कुछ ही देर बाद बारिश ने खेल रोक दिया।

जब मैच फिर से शुरू हुआ तो मैच 18 ओवर प्रति साइड कर दिया गया। कुछ समय के बाद गिल और सूर्यकुमार दोनों ने गियर बदले, खासकर भारतीय कप्तान ने खराब फॉर्म के बाद फॉर्म में वापसी की। गिल ने मैथ्यू कुहनेमैन की गेंद पर एक स्लॉग स्वीप शॉट खेला, जबकि सूर्यकुमार ने एलिस की गेंदों पर लगातार बाउंड्री और एक छक्का लगाया। 9.4 ओवर में 97 रन पर 1 विकेट के साथ भारत एक मजबूत फिनिश की ओर बढ़ रहा था, तभी बारिश फिर से आ गई और इस बार मैच समय से पहले ही रोकना पड़ा। दूसरा मैच शुक्रवार को मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड में खेला जाएगा। इससे पहले भारत तीन मैचों की वनडे सीरीज 2-1 से हार गया था जिसमें व्हाइट-बॉल के दिग्गज रोहित शर्मा और विराट कोहली दौरे की शुरुआती असफलताओं के बाद फॉर्म में लौटे थे।