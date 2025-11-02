स्पोर्ट्स डेस्क: भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच पांच मैचों की टी20आई सीरीज का तीसरा मैच होबार्ट के बेलेरिव ओवल में खेला जा रहा है। भारत ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला लिया है। ऑस्ट्रेलिया ने पहले बल्लेबाजी करते हुए टिम डेविड और मार्कस स्टोइनिस के अर्धशतकों की बदौलत 6 विकेट गंवाकर भारत को 187 रन का लक्ष्य दिया है। टिम ने 38 गेंदों पर 74 रन बनाए जिसमें 8 चौके और पांच छक्के शामिल थे। वहीं स्टोइनिस ने 39 गेंदों पर 64 रन की पारी खेली जिसमें 8 चौके और 2 छक्के शामिल थे। भारत की तरफ से अर्शदीप सिंह ने 3 और वरुण चक्रवर्ती ने 2 विकेट झटके। एक विकेट शिवम दुबे के नाम रहा।

मौसम

रविवार को अधिकतम तापमान 26 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 13 डिग्री सेल्सियस रहने की उम्मीद है। ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेट कैलेंडर में अभी शुरुआती सीज़न होने के कारण, दूसरी पारी में ओस अहम भूमिका निभा सकती है, इसलिए टॉस जीतने वाली टीमें अपने बल्लेबाजों को लक्ष्य का पीछा करने के लिए बेहतरीन परिस्थितियाँ देने के लिए पहले गेंदबाजी करना पसंद कर सकती हैं।

पिच रिपोर्ट

बेलेरिव ओवल एक अच्छी बल्लेबाजी पिच है। हालाँकि पारी की शुरुआत में तेज़ गेंदबाज़ों के लिए सीम की थोड़ी सी गुंजाइश होगी, लेकिन जैसे-जैसे गेंद अपनी चमक खोती जाएगी, बल्लेबाज़ी आसान होती जाएगी। गेंदबाज़ों के अनुसार, जो तेज़ गेंदबाज़ अपनी पीठ को मोड़ सकते हैं, उन्हें पिच से कुछ फ़ायदा होगा, लेकिन स्पिनरों की भूमिका सीमित हो सकती है।

प्लेइंग 11

भारत : शुभमन गिल, अभिषेक शर्मा, सूर्यकुमार यादव (कप्तान), तिलक वर्मा, जितेश शर्मा (विकेटकीपर), शिवम दुबे, अक्षर पटेल, वाशिंगटन सुंदर, अर्शदीप सिंह, वरुण चक्रवर्ती, जसप्रीत बुमराह

ऑस्ट्रेलिया : मिशेल मार्श (कप्तान), ट्रैविस हेड, जोश इंग्लिस (विकेटकीपर), टिम डेविड, मिशेल ओवेन, मार्कस स्टोइनिस, मैथ्यू शॉर्ट, सीन एबॉट, जेवियर बार्टलेट, नाथन एलिस, मैथ्यू कुह्नमैन