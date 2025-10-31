Go to PunjabKesari.in

Sports
FacebookTwitterLinkedin

स्पोर्ट्स डेस्क : ऑस्ट्रेलिया और भारत के बीच टी20 सीरीज का दूसरा मैच मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड में खेला जा रहा है। ऑस्ट्रेलिया ने टॉस जीतकर भारत को पहले बल्लेबाजी का न्यौता दिया है। भारत ने बल्लेबाजी की शुरूआत करते हुए अभिषेक शर्मा के 23 गेंदों पर अर्धशतकीय पारी की बदौलत 109 रन पर 7 विकेट गंवा दिए हैं। 

पहला मैच बारिश की भेंट चढ़ने के बाद अब दोनों टीमों जीत दर्ज करते हुए शुरूआती बढ़त हासिल करना चाहेंगी। भारत के लिए अच्छी बात यह है कि कप्तान सूर्यकुमार यादव लय में नजर आ रहे हैं और बारिश के कारण पहला टी20आई मैच रद्द होने से पहले यह देखने को भी मिला था। 

पिच रिपोर्ट 

मेलबर्न की पिच आमतौर पर सपाट नहीं होती। बड़े स्क्वायर बाउंड्री अक्सर बॉलर्स को बड़े शॉट्स कंट्रोल करने में मदद करते हैं। इस वेन्यू पर T20I में पहली पारी का औसत स्कोर 141 है। मजे की बात यह है कि चेज करने वाली टीमों ने यहां अच्छा प्रदर्शन करते हुए 19 में से 11 मैच जीते हैं जिसमें पिछले पांच में से चार मैच शामिल हैं। इन दोनों टीमों के बीच एमसीजी पर आखिरी टी20 मैच 2016 में हुआ था, जब भारत ने 184 रन बनाए थे। 

मौसम 

मौसम के अनुमान के मुताबिक मेलबर्न में बारिश की 45% संभावना है। मैच में रुकावटें आ सकती हैं, लेकिन पूरा मैच धुलने की संभावना कम है। कैनबरा में फैंस को सिर्फ बारिश का एक छोटा सा टीजर ही देखने को मिला था, इसलिए अब सभी की नजरें आसमान और रडार पर रहेंगी। 

प्लेइंग 11 

ऑस्ट्रेलिया : मिशेल मार्श (कप्तान), ट्रैविस हेड, जोश इंग्लिस (विकेटकीपर), टिम डेविड, मिशेल ओवेन, मार्कस स्टोइनिस, मैथ्यू शॉर्ट, जेवियर बार्टलेट, नाथन एलिस, मैथ्यू कुह्नमैन, जोश हेजलवुड

भारत : अभिषेक शर्मा, शुभमन गिल, सूर्यकुमार यादव (कप्तान), तिलक वर्मा, संजू सैमसन (विकेटकीपर), शिवम दुबे, अक्षर पटेल, हर्षित राणा, कुलदीप यादव, वरुण चक्रवर्ती, जसप्रीत बुमराह