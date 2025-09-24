स्पोर्ट्स डेस्क: अबू धाबी के शेख जायद स्टेडियम (Zayed Cricket Stadium) में पाकिस्तान के हाथों पांच विकेट से हार के बाद श्रीलंका की एशिया कप 2025 (Asia Cup 2025) के फाइनल में पहुंचने की उम्मीदें कम हो गई हैं। चरिथ असलांका (Charith Asalanka) की अगुवाई वाली यह टीम टूर्नामेंट के अपने पहले दो सुपर-4 मुकाबले हार चुकी है और सुपर-4 चरण में उसका सिर्फ एक मैच बचा है। फाइनल का रास्ता अब उनके हाथ से निकल चुका है और पेचीदा गणित से भरा है।

फिलहाल स्थिति, सुपर-4 पॉइंट टेबल:

भारत: 1 मैच, 1 जीत, 2 अंक, NRR +0.689

पाकिस्तान: 2 मैच, 1 जीत, 2 अंक, NRR +0.226

बांग्लादेश: 1 मैच, 1 जीत, 2 अंक, NRR +0.121

श्रीलंका: 2 मैच, 0 जीत, 0 अंक, NRR -0.590

श्रीलंका का क्वालीफिकेशन समीकरण

सबसे पहले, उन्हें अपने प्रतिद्वंद्वी बांग्लादेश से भारी समर्थन की जरूरत है। बांग्लादेश को भारत और पाकिस्तान दोनों को हराना होगा। सिर्फ जीत हासिल ही नही करनी होगी, बांग्लादेश को अपना नेट रन रेट बढ़ाने के लिए दोनों मैच बड़े अंतर से जीतने होंगे। फिर श्रीलंका को भारत को हराना होगा, और वह भी एक बड़े अंतर से। इससे उनके नेट रन रेट में काफी बढ़ोतरी होगी।

अगर ये सब उनके पक्ष में रहा, तो सुपर-4 का अंत भारत, पाकिस्तान और श्रीलंका के बराबर अंकों के साथ हो सकता है। ऐसे में कौन सी दो टीमें फाइनल में पहुंचेंगी, यह तय करने के लिए नेट रन रेट पर निर्भर करेगा। यह एक मुश्किल काम है और इसके लिए बेहतरीन नतीजों की जरूरत है, लेकिन फिर भी रास्ता थोड़ा खुला है।

गौर है कि अगर भारत अपने दूसरे सुपर-4 मुकाबले में बांग्लादेश (IND vs BAN) को हरा देता है तो श्रीलंका दौड़ से बाहर हो जाएगा। भारत का दूसरा सुपर-4 मुकाबला 24 सितंबर को दुबई के दुबई इंटरनेशनल स्टेडियम (Dubai International Stadium) में बांग्लादेश से होगा।