दुबई : पाकिस्तान के आक्रामक बल्लेबाज हारिस रऊफ (Haris Rauf) ने रविवार को दुबई में एशिया कप (Asia Cup 2025) के सुपर फोर मुकाबले में चिर प्रतिद्वंद्वी भारत से (India vs Pakistan) 6 विकेट से करारी हार के दौरान भारतीय प्रशंसकों को चिढ़ाने के लिए मैदान के अंदर और बाहर एक विवादास्पद इशारा करते नजर आए। दूसरी पारी में बाउंड्री के पास खड़े रऊफ ने भारतीय दर्शकों के तानों का जवाब अपनी उंगलियां उठाकर '0-6' का इशारा करके दिया। यह इशारा पाकिस्तान के उस बेबुनियाद दावे की ओर इशारा करता है जिसमें उसने कहा था कि इस साल मई में ऑपरेशन सिंदूर (Operation Sindoor) के बाद सीमा पर चार दिनों तक चले संघर्ष के दौरान उन्होंने छह भारतीय लड़ाकू विमानों को मार गिराया था।
रऊफ की यह प्रतिक्रिया आग की तरह फैल गई और उनके इस इशारे के वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गए। 31 वर्षीय रऊफ की इस हरकत पर कई भारतीय प्रशंसकों ने उनकी कड़ी आलोचना की और उन्हें ट्रोल किया। इस घटना के दौरान प्रशंसकों ने 'विराट कोहली' के नारे लगाकर रऊफ का मजाक उड़ाया। हालांकि यह करिश्माई भारतीय बल्लेबाज इस मैच में मौजूद नहीं था, क्योंकि पिछले साल उन्होंने टी20 प्रारूप को अलविदा कह दिया था, फिर भी मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड (MCG) पर दोनों देशों के बीच 2022 टी20 विश्व कप मैच की याद दिलाने के लिए विराट का नाम लिया गया। विराट ने प्रसिद्ध 'सम्राट शॉट' खेला और गेंद को एक और छक्का लगाकर इसे और भी बेहतर बनाया, जिससे अंततः भारत ने पाकिस्तान पर ऐतिहासिक जीत दर्ज की।
सीमा रेखा पर अपने नाटकीय प्रदर्शन के अलावा रऊफ की भारतीय सलामी बल्लेबाज अभिषेक शर्मा के साथ तीखी बहस भी हुई। पांचवें ओवर की आखिरी गेंद पर अफरा-तफरी मच गई। गिल ने शॉर्ट-आर्म जैब लगाकर गेंद को चौके के लिए भेज दिया। ओवर खत्म होने के बाद अभिषेक और रऊफ के बीच तीखी बहस हुई, जिसके बाद अंपायर गाजी सोहेल को बीच में आकर दोनों को अलग करना पड़ा।
रविवार रात के मैच में पाकिस्तान किसी तरह 171/5 का स्कोर बनाने में कामयाब रहा, जो टी20 अंतरराष्ट्रीय मैचों में पहले बल्लेबाजी करते हुए भारत के खिलाफ उसका सर्वोच्च स्कोर था। जवाब में अभिषेक (74) और शुभमन गिल (47) ने पहले विकेट के लिए 105 रनों की साझेदारी की और तिलक वर्मा की 30 रन की पारी की बदौलत भारत ने जीत दर्ज की।