स्पोर्ट्स डेस्क : एशिया कप 2025 अपने रोमांचक मोड़ पर पहुंच चुका है। सुपर-4 राउंड में भारत ने पाकिस्तान को हराकर टूर्नामेंट में बढ़त बना ली है। लेकिन अब बड़ा सवाल यह है कि क्या पाकिस्तान की टीम अभी भी फाइनल में जगह बना सकती है? क्या पड़ोसी मुल्क भारत के खिलाफ फाइनल खेल पाएगा? एशिया कप का गणित कुछ ऐसा बन रहा है कि पाकिस्तान ना चाहकर भी भारत के प्रदर्शन पर नजर रखेगा और उसकी जीत की कामना करेगा। आइए समझते हैं मौजूदा स्थिति और आगे का गणित-

एशिया कप सुपर-4 प्वाइंट्स टेबल की तस्वीर

भारत: 1 मैच, 1 जीत, 2 अंक, NRR +0.689

बांग्लादेश: 1 मैच, 1 जीत, 2 अंक, NRR +0.121

श्रीलंका: 1 मैच, 0 जीत, 0 अंक, NRR -0.121

पाकिस्तान: 1 मैच, 0 जीत, 0 अंक, NRR -0.689

भारत और बांग्लादेश शुरुआती जीत से मजबूत स्थिति में हैं, जबकि पाकिस्तान और श्रीलंका दबाव में हैं।

पाकिस्तान के लिए करो या मरो का मैच

पाकिस्तान का अगला मुकाबला मंगलवार (23 सितंबर) को श्रीलंका से है। यह मैच दोनों टीमों के लिए करो या मरो जैसा है। अगर पाकिस्तान जीतता है, तो उसके फाइनल की उम्मीदें बरकरार रहेंगी। अगर हारता है, तो टूर्नामेंट से लगभग बाहर हो जाएगा। इतिहास भी दिलचस्प है, श्रीलंका ने पाकिस्तान के खिलाफ अपने पिछले पांच टी20 जीते हैं, लेकिन UAE की धरती पर पाकिस्तान का पलड़ा भारी रहा है।

भारत की जीत में छिपा है पाकिस्तान का रास्ता

अगर पाकिस्तान श्रीलंका को हरा भी देता है, तो उसे फाइनल तक पहुंचने के लिए भारत के प्रदर्शन पर निर्भर रहना होगा। भारत अगर बांग्लादेश और श्रीलंका दोनों को हरा देता है, तो पाकिस्तान का रास्ता साफ हो सकता है। लेकिन अगर भारत बांग्लादेश से हार गया, तो बांग्लादेश का फाइनल लगभग तय हो जाएगा। यानी पाकिस्तान चाहेगा कि भारत अपने दोनों सुपर-4 मैच जीत ले।

क्या एक मैच जीतकर भी फाइनल संभव?

पाकिस्तान केवल एक मैच जीतकर भी फाइनल में जगह बना सकता है, लेकिन यह नेट रन रेट (NRR) पर निर्भर करेगा।

भारत अपने दोनों मैच जीते।

बांग्लादेश और श्रीलंका अपने बाकी मैच हारें।

पाकिस्तान का NRR अन्य टीमों से बेहतर हो।

यह मुश्किल तो है, लेकिन असंभव नहीं।

क्या भारत-पाकिस्तान फाइनल संभव है?

सवाल सबके मन में यही है कि क्या एशिया कप 2025 का फाइनल भारत और पाकिस्तान के बीच हो सकता है? हां, हो सकता है, बशर्ते पाकिस्तान श्रीलंका और बांग्लादेश को हराए और भारत भी अपने मैच जीतकर शीर्ष पर रहे। अगर पाकिस्तान श्रीलंका से हार जाता है, तो उसकी किस्मत पूरी तरह भारत और अन्य टीमों के नतीजों पर निर्भर हो जाएगी।

पाकिस्तान के लिए अब हर मैच फाइनल जैसा है। श्रीलंका को हराना पहली शर्त है और बांग्लादेश को मात देना दूसरी। लेकिन इन सबके बीच पाकिस्तान की किस्मत कहीं न कहीं भारत के प्रदर्शन पर भी टिकी है। यानी पड़ोसी मुल्क अब भारत की जीत के लिए दुआ करेगा ताकि एशिया कप 2025 का महामुकाबला भारत बनाम पाकिस्तान फाइनल संभव हो सके।

