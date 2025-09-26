स्पोर्ट्स डेस्क : दुबई में खेले गए एशिया कप 2025 सुपर-4 मुकाबले में पाकिस्तान ने बांग्लादेश को 11 रनों से हराकर टूर्नामेंट के फाइनल में जगह बना ली। इस जीत के बाद अब 28 सितंबर को क्रिकेट प्रेमियों को बहुप्रतीक्षित भारत बनाम पाकिस्तान फाइनल देखने को मिलेगा। एशिया कप के 41 साल के इतिहास में यह पहली बार होगा जब दोनों टीमें खिताबी भिड़ंत में आमने-सामने होंगी।

पाकिस्तान की जीत और कप्तान सलमान आगा का बयान

पाकिस्तान ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 20 ओवर में 135/8 का स्कोर बनाया। जवाब में बांग्लादेश की टीम 20 ओवर में 124/9 तक ही पहुँच सकी। इस रोमांचक जीत के बाद कप्तान सलमान अली आगा ने कहा, 'ऐसे मैच जीतना दिखाता है कि हमारी टीम कितनी मजबूत है। बल्लेबाजी में सुधार की गुंजाइश है, लेकिन हम उस पर काम करेंगे। हमें भरोसा है कि हम किसी भी टीम को हरा सकते हैं, भारत को भी।'

शाहीन शाह अफरीदी बने स्टार परफॉर्मर

इस मैच में सबसे बड़ा आकर्षण रहे शाहीन शाह अफरीदी। उन्होंने पहले बल्ले से सिर्फ 13 गेंदों पर 19 रन की उपयोगी पारी खेली और फिर गेंदबाजी में कहर बरपाते हुए 3 विकेट झटके। अफरीदी ने कहा, 'जब लक्ष्य छोटा हो, तो शुरुआती विकेट बेहद ज़रूरी होते हैं। हमने वही प्लान बनाया और पावरप्ले में दबाव बनाकर मैच को अपने हक में मोड़ा।' उनके प्रदर्शन की बदौलत उन्हें प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया।

बांग्लादेश का संघर्ष

बांग्लादेश के लिए बल्लेबाज़ी उम्मीदों पर खरी नहीं उतरी। शुरुआती 31 गेंदों पर ही उन्होंने 3 अहम विकेट गंवा दिए और पूरी टीम लय में नहीं आ सकी। शमीम हुसैन (30 रन) ने सबसे ज़्यादा योगदान दिया। सैफ हसन (18 रन) और रिशाद हुसैन (16*) ने कुछ देर टिकने की कोशिश की, लेकिन बाकी बल्लेबाज रन नहीं बना पाए।

फाइनल का बिग पिक्चर

इस जीत के साथ पाकिस्तान ने सुपर-4 में अपनी दूसरी जीत दर्ज की और सीधे फाइनल का टिकट कटाया। अब 28 सितंबर को दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में भारत बनाम पाकिस्तान एशिया कप फाइनल होगा। भारत और पाकिस्तान एशिया कप में अब तक कई बार भिड़ चुके हैं, लेकिन फाइनल में पहली बार आमना-सामना करेंगे। दोनों टीमों की हाल की भिड़ंतें तनावपूर्ण रही हैं, जिससे फाइनल को लेकर उत्साह और भी बढ़ गया है।