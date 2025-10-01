स्पोर्ट्स डेस्क: एशिया कप 2025 फाइनल (Asia Cup 2025 Final) के बाद बड़ा विवाद खड़ा हो गया है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड (PCB) प्रमुख और एशियन क्रिकेट काउंसिल (ACC) अध्यक्ष मोहसिन नक़वी ने भारत को एशिया कप ट्रॉफी सौंपने से साफ इंकार कर दिया है। पाकिस्तानी मीडिया की रिपोर्ट के अनुसार नक़वी ने निर्देश दिया है कि भारतीय कप्तान सूर्याकुमार यादव को ट्रॉफी खुद ACC कार्यालय से जाकर लेनी होगी।

फाइनल के बाद पहले ही हंगामा हुआ था, जब ACC अधिकारियों को ट्रॉफी और मेडल लेकर मैदान से बाहर जाते देखा गया, जबकि भारतीय टीम विजेता बनने के बावजूद एक घंटे से अधिक इंतज़ार करती रही। भारत ने पाकिस्तान को हराकर खिताब जीता था, लेकिन भारतीय टीम ने राजनीतिक संवेदनशीलता को देखते हुए नक़वी से ट्रॉफी लेने से इनकार कर दिया था। उन्होंने मांग की थी कि ट्रॉफी संयुक्त अरब अमीरात क्रिकेट बोर्ड के उपाध्यक्ष दें, जिसे नक़वी ने ठुकरा दिया।

BCCI सचिव देवजीत सैकिया ने नक़वी की हरकत को “बेहद दुर्भाग्यपूर्ण और अस्पोर्ट्समैनलाइक” बताया और कहा कि भारत जल्द ही इस मामले को आधिकारिक तौर पर ICC के सामने रखेगा।

मंगलवार को दुबई में हुई ACC की नियमित बैठक में भी यह मुद्दा उठा। बीसीसीआई उपाध्यक्ष राजीव शुक्ला ने ट्रॉफी लौटाने की मांग की, लेकिन नक़वी ने कह दिया कि यह एजेंडा का हिस्सा नहीं है और भारतीय कप्तान को ही जाकर ट्रॉफी लेनी होगी।

सूत्रों के मुताबिक अब BCCI इस मामले को आगे बढ़ाकर ICC मुख्यालय में ट्रॉफी ट्रांसफर की मांग कर सकता है। फिलहाल, यह तय नहीं है कि भारतीय टीम को आधिकारिक रूप से ट्रॉफी कब और किसके जरिए सौंपी जाएगी।