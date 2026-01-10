नई दिल्ली : ICC टी20 वर्ल्ड कप 2026 को लेकर भारत और बांग्लादेश के बीच चल रहे न्यूट्रल वेन्यू विवाद पर भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) के सचिव देवजीत सैकिया ने पहली बार खुलकर प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने साफ कहा कि बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड (BCB) की यह मांग BCCI के अधिकार क्षेत्र में नहीं आती और इस पर अंतिम फैसला अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद (ICC) ही करेगी। टी20 वर्ल्ड कप 2026 का आयोजन भारत और श्रीलंका की संयुक्त मेजबानी में होना है। ऐसे में बांग्लादेश ने अपने मैच भारत से बाहर, विशेष रूप से श्रीलंका में कराने की मांग उठाई है।

ICC को BCB के कई पत्र

स्पोर्ट्स तक की रिपोर्ट के अनुसार, बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने सुरक्षा कारणों का हवाला देते हुए ICC को कई पत्र लिखे हैं। इन पत्रों में BCB ने अनुरोध किया है कि उनके टी20 वर्ल्ड कप 2026 के मुकाबले भारत की बजाय श्रीलंका में कराए जाएं।

BCB ने क्यों उठाई न्यूट्रल वेन्यू की मांग?

BCB की यह मांग उस समय सामने आई जब BCCI ने आईपीएल फ्रेंचाइजी कोलकाता नाइट राइडर्स (KKR) को बांग्लादेशी तेज गेंदबाज मुस्ताफिजुर रहमान को रिलीज करने की सलाह दी थी। यह फैसला बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों, विशेषकर हिंदुओं पर बढ़ते हमलों की खबरों के बीच लिया गया था। इसके बाद ही बांग्लादेश बोर्ड ने भारत में खेलने को लेकर अपनी सुरक्षा चिंताओं को सार्वजनिक रूप से उठाया।

BCCI बैठक और सैकिया का बयान

शुक्रवार को मुंबई में BCCI नेतृत्व की एक अहम बैठक हुई, जिसमें बोर्ड के सेंटर ऑफ एक्सीलेंस (CoE) के कामकाज की समीक्षा और युवा क्रिकेट से जुड़े मुद्दों पर चर्चा की गई। इस बैठक में BCCI सचिव देवजीत सैकिया, अध्यक्ष मिथुन मन्हास, उपाध्यक्ष राजीव शुक्ला और CoE प्रमुख वीवीएस लक्ष्मण मौजूद रहे।

बैठक के बाद जब देवजीत सैकिया से बांग्लादेश के भारत न आने के अनुरोध पर सवाल किया गया तो उन्होंने कहा, 'यह बैठक CoE और अन्य क्रिकेट से जुड़े विषयों को लेकर थी। टी20 वर्ल्ड कप में बांग्लादेश की भागीदारी पर फैसला लेना हमारे अधिकार क्षेत्र में नहीं है। इस मामले में अंतिम निर्णय ICC ही लेगा,' सैकिया ने समाचार एजेंसी पीटीआई से कहा।

बांग्लादेश का T20 World Cup 2026 शेड्यूल

7 फरवरी 2026: वेस्टइंडीज बनाम बांग्लादेश – ईडन गार्डन्स, कोलकाता (3:00 PM)

9 फरवरी 2026: बांग्लादेश बनाम इटली – ईडन गार्डन्स, कोलकाता (11:00 AM)

14 फरवरी 2026: इंग्लैंड बनाम बांग्लादेश – ईडन गार्डन्स, कोलकाता (3:00 PM)

17 फरवरी 2026: नेपाल बनाम बांग्लादेश – वानखेड़े स्टेडियम, मुंबई (7:00 PM)

बांग्लादेश की टीम

लिटन दास (कप्तान), तंजिद हसन, परवेज हुसैन इमोन, सैफ हसन, तौहीद हृदोय, शमीम हुसैन, काजी नुरुल हसन सोहान, शाक महेदी हसन, रिशाद हुसैन, नासुम अहमद, मुस्ताफिजुर रहमान, तंजीम हसन साकिब, तस्कीन अहमद, शाइफ उद्दीन, शोरिफुल इस्लाम