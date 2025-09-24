स्पोर्ट्स डेस्क : जब भारत और बांग्लादेश (India vs Bangladesh) आमने-सामने होते हैं तो मुकाबला सिर्फ क्रिकेट तक सीमित नहीं रहता, यह जुनून, इमोशन और ड्रामे का संगम बन जाता है जिस तरह से पाकिस्तान के खिलाफ देखने को मिलता है। पाकिस्तान की तरह ही बांग्लादेश की भारतीय टीम से पंगे लेने में पीछे नहीं है। अब जब एशिया कप (Asia Cup 2025) फाइनल का टिकट दांव पर लगा है और दोनों टीमें पूरे जोश के साथ मैदान पर उतरेंगी जो हो सकता है कि मैदान पर खिलाड़ियों में नोकझोंक नजर आए। इतिहास गवाह है कि इनके बीच आग सिर्फ बल्ले-बॉल से नहीं, बल्कि गुस्से से भी भड़कती है। मैच से पहले भारत बनाम बांग्लादेश मैच से जुड़े बड़े विवाद देखें

फाइनल का सीधा रास्ता

सुपर-4 के अपने पहले मैच में भारत ने पाकिस्तान को मात दी थी। वहीं बांग्लादेश ने श्रीलंका को हराकर सबको चौंकाया। अब हालात बिल्कुल साफ हैं—जो जीतेगा वह सीधे फाइनल में जगह बनाएगा। दबाव, दांव और जुनून… ये सब मिलकर इस भिड़ंत को और भी रोमांचक बना रहे हैं।

2020 अंडर-19 विश्व कप का हंगामा

इस प्रतिद्वंद्विता की तीव्रता का सबसे बड़ा उदाहरण 2020 का अंडर-19 विश्व कप फाइनल रहा। मैच के बाद बांग्लादेशी खिलाड़ियों ने जीत का जश्न आक्रामक अंदाज में मनाया और भारतीय खिलाड़ियों से भिड़ गए। स्टंप और बैट तक हाथ में उठ गए और माहौल हाथापाई तक पहुंच गया। जश्न के पल को विवाद ने कड़वा कर दिया।

2015 वर्ल्ड कप का नो-बॉल विवाद

क्वार्टर फाइनल में रोहित शर्मा का कैच रुबेल हुसैन की गेंद पर लपका गया, लेकिन अंपायर ने उसे नो-बॉल करार दिया। रीप्ले में यह फैसला संदिग्ध दिखा और बांग्लादेशी खेमे ने नाराज़गी जताई। भारत ने यह मैच बड़े अंतर से जीता, लेकिन “नो-बॉल विवाद” आज भी चर्चा में रहता है।

2016 का फोटोशॉप विवाद

2016 एशिया कप फाइनल से पहले बांग्लादेशी फैंस ने सोशल मीडिया पर एम.एस. धोनी की सिर कटी हुई तस्वीर पोस्ट की। इस घटना ने दोनों देशों के बीच तनाव और बढ़ा दिया और फाइनल का माहौल और भी गरमा गया। खेल के बाहर का यह वाकया भी प्रतिद्वंद्विता को और कड़वा बना गया।

विराट बनाम रुबेल

भारत-बांग्लादेश के मैचों में विराट कोहली और रुबेल हुसैन की नोकझोंक कई बार देखने को मिली। 2011 से लेकर 2015 विश्व कप तक, दोनों कई बार आमने-सामने आए। गुस्से भरे इशारे और तीखे शब्द अक्सर सुर्खियां बने। यहां तक कि 2022 में भी नुरुल हसन ने कोहली पर 'फेक फील्डिंग' का आरोप लगाया। भारत उस मैच में सिर्फ 5 रन से जीता और विवाद और गहराया।