स्पोर्ट्स डेस्क : एशिया कप 9 सितंबर से शुरू होने वाला है और हमेशा की तरह इस टूर्नामेंट का सबसे प्रतीक्षित मुकाबला भारत और पाकिस्तान के बीच होगा। दोनों देशों के बीच तनाव का एक लंबा इतिहास रहा है और हाल ही में पहलगाम में हुए घातक आतंकवादी हमले के बाद यह और भी बढ़ गया। ऐसी मांगें उठ रही हैं कि भारत को पाकिस्तान के साथ मैचों का बहिष्कार करना चाहिए, लेकिन अब ऐसा होना लगभग नामुमकिन सा लग रहा है। मैदान के बाहर के इन तनावों ने भारत-पाकिस्तान मैचों को भी काफी ध्यान आकर्षित किया है और प्रसारकों को पिछले कुछ वर्षों में इससे फायदा हुआ है।

एक रिपोर्ट के मुताबिक सोनी पिक्चर्स नेटवर्क्स इंडिया ने भारत के एशिया कप मैचों के दौरान विज्ञापन दरें 14 से 16 लाख रुपए की भारी कीमत तय की है। इसमें भारत और पाकिस्तान के बीच एक हाई-प्रोफाइल मुकाबला भी शामिल है। सोनी पिक्चर्स नेटवर्क्स इंडियाने 2031 तक एशिया कप के मीडिया अधिकार 17 करोड़ डॉलर में हासिल कर लिए हैं। इसलिए टूर्नामेंट का प्रसारण सोनी स्पोर्ट्स नेटवर्क पर होगा और इसकी स्ट्रीमिंग सोनीलिव पर होगी।

WPP मीडिया के क्लाइंट सॉल्यूशंस के अध्यक्ष नवीन खेमका ने इकोनॉमिक टाइम्स के हवाले से कहा, 'एशिया कप की अच्छी मांग रहेगी क्योंकि यह त्योहारों से पहले के सीजन में हो रहा है और भारत-पाकिस्तान मैच काफी आकर्षक है। इस साल दिवाली जल्दी आ रही है, इसलिए विज्ञापन गतिविधियां सितंबर में ही शुरू हो जाएंगी।'

एशिया कप 2025 में आठ टीमें आमने-सामने होंगी। टीमों को दो समूहों में विभाजित किया गया है। अगर भारत और पाकिस्तान फाइनल के लिए क्वालीफाई करते हैं तो वे टूर्नामेंट में तीन बार एक-दूसरे से भिड़ सकते हैं। चिर प्रतिद्वंद्वी भारत और पाकिस्तान के बीच ग्रुप चरण का मुकाबला 14 सितंबर को होगा, जबकि टूर्नामेंट की शुरुआत अफगानिस्तान और हांगकांग के बीच मुकाबले से होगी।