स्पोर्ट्स डेस्क : हार्दिक पांड्या एशिया कप से बाहर हो गए हैं और वह पाकिस्तान के खिलाफ होने वाले एशिया कप फाइनल में हिस्सा नहीं ले पाएंगे। रिपोर्ट्स के मुताबिक पांड्या चोट के कारण एशिया कप से बाहर हो गए हैं और उनकी जगह रिंकू सिंह को टीम में जगह दी गई है। एशिया कप के इस संस्करण में यह तीसरी बार होगा जब दोनों चिर प्रतिद्वंद्वी टीमें आमने-सामने होंगी, जिसमें भारतीय टीम ने पिछले दोनों मैच जीते हैं ग्रुप चरण में और सुपर 4 में भी। इसके साथ ही 41 साल के इतिहास में ऐसा पहली बार होगा जब दोनों टीमें फाइनल में एक दूसरे के खिलाफ खेलेंगी।

मोर्ने मोर्कल ने कहा है कि उनकी चोट का आकलन शनिवार को किया जाएगा। हार्दिक शुक्रवार को श्रीलंका के खिलाफ मैच में हैमस्ट्रिंग की समस्या के कारण मैदान से बाहर चले गए थे और भारतीय गेंदबाजी में आई गिरावट के कारण वापस नहीं लौटे, क्योंकि श्रीलंकाई बल्लेबाजों ने उन्हें बुरी तरह से धूल चटा दी थी। इसलिए पांड्या की उपलब्धता को लेकर पहले से ही अस्पष्टता थी। पांड्या के बाहर को के बाद भी भारत अपनी सबसे मजबूत टीम के साथ उतरेगा, जिसमें जसप्रीत बुमराह और शिवम दुबे की वापसी होगी, जिन्हें श्रीलंका के खिलाफ सुपर 4 के आखिरी मैच में आराम दिया गया था।

इस बीच, बांग्लादेश के खिलाफ 135 रनों के मामूली लक्ष्य का बचाव करने के बाद पाकिस्तान के अपने विजयी क्रम में बदलाव की संभावना कम ही है। सैम अयूब का बल्ले से प्रदर्शन अच्छा नहीं रहा है और उन्होंने 6 मैचों में 4 बार शून्य पर आउट हुए हैं, लेकिन वह उनके गेंदबाजी आक्रमण का एक अहम हिस्सा रहे हैं जो उनके पक्ष में काम कर सकता है।

संभावित प्लेइंग 11:

भारत: अभिषेक शर्मा, शुबमन गिल, सूर्यकुमार यादव (कप्तान), तिलक वर्मा, संजू सैमसन (विकेटकीपर), हार्दिक पंड्या/अर्शदीप सिंह, अक्षर पटेल, शिवम दुबे, कुलदीप यादव, जसप्रित बुमरा, वरुण चक्रवर्ती।

पाकिस्तान: साहिबजादा फरहान, फखर जमान, सईम अयूब, सलमान आगा (कप्तान), हुसैन तलत, मोहम्मद हारिस (विकेटकीपर), मोहम्मद नवाज, फहीम अशरफ, शाहीन अफरीदी, हारिस रऊफ, अबरार अहमद।