स्पोर्ट्स डेस्क: भारत और पाकिस्तान अपनी पुरानी प्रतिद्वंद्विता को एशिया कप 2025 के फाइनल में फिर से जीवंत करने जा रहे हैं। यह दुबई अंतरराष्ट्रीय स्टेडियम में होने वाला मुकाबला टूर्नामेंट के इतिहास में दोनों टीमों के बीच पहला फाइनल है, जिससे इस हाई-स्टेक्स मुकाबले की रोमांचकता और बढ़ गई है।

इस वर्ष के टूर्नामेंट में दोनों टीमों की आमने-सामने दो बार भिड़ंत हुई है, जिसमें भारत ने दोनों मैच जीते। ग्रुप-स्टेज का मुकाबला तनावपूर्ण माहौल में खेला गया, जहां भारतीय प्रशंसकों ने राजनीतिक कारणों से बहिष्कार की अपील भी की। बावजूद इसके, भारत ने अपनी पकड़ बनाए रखी और फाइनल में मजबूत फेवरेट के रूप में प्रवेश किया।

टिकट्स और दर्शक उत्साह

ग्रैंड फाइनल के टिकट पूरी तरह से बिक चुके हैं, दुबई अंतरराष्ट्रीय स्टेडियम की 28,000 सीटें पहले ही बुक हो गई हैं। ग्रुप-स्टेज मुकाबले में लगभग 20,000 दर्शक मौजूद थे, जबकि सुपर फोर मैच में 17,000 दर्शक थे। रविवार का फाइनल पूरी तरह भरे स्टेडियम में दोनों देशों के उत्साही समर्थकों के साथ एक रोमांचक माहौल उत्पन्न करने की उम्मीद है।

इतिहासिक फाइनल का दबाव

पाकिस्तान कप्तान सलमान आगा ने स्वीकार किया कि भारत-पाकिस्तान फाइनल के साथ अनोखा दबाव जुड़ा है। उन्होंने कहा, 'यह कहना गलत होगा कि पाकिस्तान-भारत मैच में कोई अतिरिक्त दबाव नहीं है। यह फाइनल है। दोनों टीमों पर बराबर दबाव होगा। निश्चित रूप से फाइनल का दबाव अलग है।'

भारत के गेंदबाजी कोच मोर्ने मोर्केल ने कहा कि टीम अभी भी पूर्ण प्रदर्शन की तलाश में है। उन्होंने बताया, 'इस टूर्नामेंट में अब तक हमने कभी भी पूरी तरह का खेल नहीं खेला। हर मैच के बाद हमने सुधार के क्षेत्रों पर चर्चा की, जैसे स्ट्राइक रोटेशन, पार्टनरशिप की सुरक्षा, और पहले 6 10 ओवरों में लंबाई और सटीकता सुधारना।'

उच्च दांव और इतिहास रचना

भारत के लिए जीत सिर्फ एक और एशिया कप ट्रॉफी नहीं, बल्कि इस संस्करण में अपनी श्रेष्ठता की पुष्टि होगी। वहीं, पाकिस्तान अपने अभियान को ऐतिहासिक रूप से समाप्त करने और ताल बदलने की पूरी कोशिश करेगा।