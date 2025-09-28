दुबई (UAE) : पाकिस्तान के सलामी बल्लेबाज साहिबजादा फरहान रविवार को दुबई में एशिया कप फाइनल में अपने शानदार प्रदर्शन के बाद टी20 अंतरराष्ट्रीय मैचों में भारतीय तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह की गेंदों पर तीन छक्के लगाने वाले पहले बल्लेबाज बन गए।

दूसरे ओवर में फरहान ने बुमराह की धीमी गति की गेंद को उठाकर लॉन्ग-ऑफ के ऊपर से एक लंबा छक्का जड़ा और भारतीय तेज गेंदबाज़ की गेंद पर अपना तीसरा छक्का जड़ा। फरहान का बुमराह के खिलाफ एक बेदाग रिकॉर्ड है, उन्होंने 34 गेंदों पर 51 रन बनाए हैं, जिसमें 6 चौके और तीन छक्के शामिल हैं। फरहान ने अपनी ताबड़तोड़ 57 (38) रनों की पारी से लय हासिल की, लेकिन वरुण चक्रवर्ती की रहस्यमयी स्पिन के सामने हार गए। उन्होंने बाउंड्री पार करने की कोशिश की, लेकिन गेंद सीधे डीप मिड-विकेट पर खड़े तिलक वर्मा के हाथों में चली गई। सैम अयूब क्रीज पर उतरे, और पूरे टूर्नामेंट में अपने बल्ले से अपेक्षित रन जोड़ने की कोशिश की।

अपनी सामान्य आक्रामक रणनीति के विपरीत सैम ने बाउंड्री लगाने का सही समय चुना। हालांकि इससे पहले कि वह बंधन तोड़ पाते, गेंद को कट करने का उनका प्रयास सीधे जसप्रीत बुमराह के हाथों में जा गिरा जिससे उन्हें 14 (11) के स्कोर पर वापसी का टिकट मिल गया। उनके आउट होने के साथ अयूब का एशिया कप अभियान मात्र 5.28 के औसत के साथ समाप्त हुआ, जो कि जिम्बाब्वे के रेजिस चकाबवास के 2022 के टी20 विश्व कप में 5 के बाद किसी टी20I श्रृंखला में दूसरा सबसे खराब औसत है।

13वें ओवर में सैम के आउट होने से भारत के लिए जीत का द्वार खुल गए क्योंकि भारत ने पाकिस्तान के मध्य क्रम को तहस-नहस कर दिया। अगले ओवर में अक्षर पटेल की गेंद पर मोहम्मद हारिस शून्य पर आउट हो गए। फखर जमान की गेंद पर छक्का जड़ने के बाद चक्रवर्ती ने अगली ही गेंद पर इस विस्फोटक बल्लेबाज को 15वें ओवर में 46 रन पर आउट कर दिया। अक्षर ने अपने आखिरी ओवर में हुसैन तलत को एक रन पर आउट करके रात का अपना दूसरा विकेट लिया।

पाकिस्तानी कप्तान सलमान आगा का रन बनाने का सूखा जारी रहा क्योंकि कुलदीप यादव ने उन्हें 8 (7) रन पर आउट कर दिया। इसी ओवर में उन्होंने शाहीन अफरीदी और फहीम अशरफ को शून्य पर आउट कर दिया जिससे उनका स्पेल 4/30 पर समाप्त हुआ। पाकिस्तान ने अंत में कुछ धमाकेदार पारियां खेलने की कोशिश की, लेकिन बुमराह ने पाकिस्तान की पारी 19.1 ओवर में 146 रन पर समेट दी।