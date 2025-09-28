स्पोर्ट्स डेस्क: भारत और पाकिस्तान (INDIA vs PAKISTAN) 41 साल में पहली बार एशिया कप फाइनल (Asia Cup Final) में आमने-सामने होंगे। 28 सितंबर को दुबई इंटरनेशनल स्टेडियम में होने वाला यह मैच ऐतिहासिक बनने जा रहा है। मौजूदा चैंपियनशिप में अब तक अपराजित भारत सबसे पहले फाइनल में पहुंचा, जबकि पाकिस्तान ने गुरुवार को बांग्लादेश को 11 रन से हराकर फाइनल का टिकट लिया।

हालांकि दोनों देशों की लंबी प्रतिद्वंद्विता है, लेकिन एशिया कप फाइनल में वे पहली बार भिड़ेंगे। भारत सबसे सफल टीम है, जिसने 8 खिताब जीते हैं, जबकि पाकिस्तान ने टूर्नामेंट 2 बार जीता है। इस साल भारत ने अपने सभी 6 मैच जीते, जबकि पाकिस्तान सिर्फ भारत से 2 बार हारा है।

भारत-पाक के फाइनल मुकाबले:

1985 वर्ल्ड चैंपियनशिप ऑफ क्रिकेट: भारत ने पाकिस्तान को 8 विकेट से हराकर खिताब जीता।

1986 ऑस्ट्रल-एशिया कप (शारजाह): जावेद मियांदाद का आखिरी गेंद पर छक्का, पाकिस्तान की 1 विकेट से रोमांचक जीत।

1991 विल्स ट्रॉफी: पाकिस्तान ने भारत को 72 रन से हराया।

1994 ऑस्ट्रल-एशिया कप: पाकिस्तान की 39 रन से जीत।

1998 स्वतंत्रता कप (ढाका): सौरव गांगुली की 124 रन की पारी, भारत की 3 विकेट से जीत।

1999 पेप्सी कप (बेंगलुरु): पाकिस्तान ने 123 रन से जीत दर्ज की।

1999 कोका-कोला कप (शारजाह): भारत मात्र 125 रन पर ढेर, पाकिस्तान की 7 विकेट से जीत।

2007 आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप फाइनल: धोनी की कप्तानी में भारत ने पाकिस्तान को 5 रन से हराया।

2017 आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी (ओवल): फखर जमां की शतकबाज़ी से पाकिस्तान ने भारत को 180 रन से रौंदा।

प्रतिद्वंद्विता का नया अध्याय:

1986 में मियांदाद का छक्का, 2007 में धोनी की टीम की जीत, 2017 में पाकिस्तान का करारा जवाब, भारत-पाक फाइनल हमेशा रोमांचक रहे हैं। दुबई का यह फाइनल एक और यादगार अध्याय जोड़ेगा। भारत जहां अपना 9वां खिताब जीतना चाहेगा, वहीं पाकिस्तान तीसरी बार खिताब पर नजर गड़ाए होगा। आंकड़ों से परे, यह जंग जुनून और क्रिकेटिंग इतिहास की गवाही होगी।

