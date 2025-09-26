स्पोर्ट्स डेस्क : दुबई में रविवार, 28 सितंबर को होने वाले एशिया कप 2025 के फाइनल मुकाबले में भारत और पाकिस्तान आमने-सामने होंगे। क्रिकेट जगत की सबसे बड़ी प्रतिद्वंद्विता का यह टकराव सिर्फ जुनून ही नहीं, बल्कि आंकड़ों का भी खेल होगा। पाकिस्तान की टीम इस टूर्नामेंट में कई खिलाड़ियों के दमदार प्रदर्शन की वजह से यहां तक पहुंची है। भारतीय टीम को खिताब जीतना है तो इन खिलाड़ियों पर कड़ी नजर रखनी होगी।

शाहीन शाह अफरीदी : पाकिस्तान का तुरुप का इक्का

अफरीदी इस टूर्नामेंट में पाकिस्तान के टॉप विकेट लेने वाले रहे हैं। उन्होंने 9 विकेट अपने नाम किए हैं और उनकी स्ट्राइक रेट 188.63 रही है। बल्लेबाज़ी में भी अफरीदी ने चौंकाया है। वह 83.00 की औसत के साथ वे पाकिस्तान के सबसे भरोसेमंद ऑलराउंड प्रदर्शनकर्ताओं में रहे। भारत के बल्लेबाज़ों के लिए उनका शुरुआती स्पेल सबसे बड़ी चुनौती साबित हो सकता है।

साहिबजादा फरहान: भरोसेमंद रन मशीन

फरहान ने 6 मैचों में 160 रन बनाए हैं, जिसमें 9 चौके और 8 छक्के शामिल हैं। उनकी स्ट्राइक रेट लगभग 107.38 रही है। पाकिस्तान की ओर से टॉप स्कोरर रहे और टूर्नामेंट में तीसरे स्थान पर हैं। भारत को इसे जल्दी ही पवेलियन भेजना होगा।

मोहम्मद नवाज : मिडिल ऑर्डर का सहारा

नवाज ने 6 इनिंग्स में 107 रन बनाए। उन्होंने मुश्किल परिस्थितियों में टीम को संभाला और स्ट्राइक रोटेट कर रन जोड़ते रहे। भारत को नवाज़ को सेट होने से रोकना होगा, वरना वे लंबा खेल सकते हैं।

हारिस रऊफ : गेंदबाजी में अतिरिक्त हथियार

रऊफ ने इस टूर्नामेंट में 3 विकेट चटकाए हैं। हालांकि वे सबसे बड़े विकेट टेकर नहीं रहे, लेकिन उनकी तेज़ रफ्तार भारत के बल्लेबाज़ों को परेशान कर सकती है। डेथ ओवरों में उनका योगदान भारत की रणनीति को चुनौती दे सकता है।

भारत को रणनीति कैसे बनानी होगी?

भारत के लिए फाइनल जीतना है तो पाकिस्तान के इन 4 बड़े नामों से सतर्क रहना होगा।

अभिषेक शर्मा और शुभमन गिल को अफरीदी के खिलाफ शुरुआती ओवरों में टिकना अहम होगा।

कुलदीप यादव और जसप्रीत बुमराह को फरहान और नवाज़ पर दबाव डालना होगा।

डेथ ओवरों में रऊफ के खिलाफ सूर्यकुमार यादव और हार्दिक पांड्या की भूमिका निर्णायक रहेगी।