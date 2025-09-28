स्पोर्ट्स डेस्क : दुबई में रविवार को एशिया कप 2025 का ऐतिहासिक फाइनल खेला जाएगा, जहां भारत और पाकिस्तान 41 साल में पहली बार खिताबी जंग में आमने-सामने होंगे। पूरे उप-महाद्वीप के क्रिकेट प्रेमियों की निगाहें इस मुकाबले पर टिकी हैं। इस बीच पाकिस्तान के पूर्व लेग स्पिनर दानिश कनेरिया ने टीम इंडिया को आगाह करते हुए कहा है कि अगर भारत को पाकिस्तान पर दबदबा बनाना है तो उसे 'विराट कोहली युग' वाली फिटनेस और फील्डिंग के स्तर पर लौटना होगा।

पाकिस्तान को हल्के में न लें : कनेरिया

आईएएनएस से बातचीत में कनेरिया ने साफ कहा कि पाकिस्तान को किसी भी हाल में हल्के में नहीं लिया जा सकता। उनके मुताबिक भारत भले ही टूर्नामेंट की सबसे मज़बूत टीम मानी जा रही हो, लेकिन अगर फील्डिंग या मध्यक्रम में कमी रह गई तो पाकिस्तान इसका फायदा उठा सकता है।

कोहली के दौर की मिसाल

कनेरिया ने विराट कोहली की कप्तानी के दौर को याद किया। उन्होंने कहा, “कोहली के समय टीम का अनुशासन, फिटनेस और फुर्तीला फील्डिंग स्टैंडर्ड ही असली फर्क पैदा करता था। कड़े मुकाबलों में अक्सर भारत इसी वजह से आगे निकल जाता था।” कनेरिया का मानना है कि मौजूदा भारतीय टीम को भी उसी स्तर पर खुद को खड़ा करना होगा ताकि फाइनल जैसे दबाव वाले मैच में गलती की कोई गुंजाइश न बचे।

भारत की ताकत और कमजोरियां

भारतीय टीम इस समय शानदार बल्लेबाजी लाइनअप और मजबूत गेंदबाजी आक्रमण के दम पर प्रबल दावेदार मानी जा रही है। सूर्यकुमार यादव की कप्तानी में टीम ने इस टूर्नामेंट में पाकिस्तान को पहले दो मुकाबलों में हराकर बढ़त बनाई है। हालांकि मध्यक्रम का लगातार फ्लॉप होना और कैच छोड़ने की घटनाएं चिंता का सबब बनी हुई हैं। यही वजह है कि कनेरिया मानते हैं कि अगर फील्डिंग में कोताही रही तो पाकिस्तान मैच पलट सकता है।

फाइनल का ऐतिहासिक महत्व

एशिया कप के 41 साल और 17 संस्करणों में यह पहला मौका होगा जब भारत और पाकिस्तान फाइनल खेलेंगे। इस अनोखे अवसर ने फैंस के उत्साह को दोगुना कर दिया है। सोशल मीडिया पर टीम चयन, खिलाड़ियों की फॉर्म और संभावित टकराव को लेकर चर्चाओं का माहौल गर्म है। मैच भारतीय समयानुसार रात 8 बजे दुबई इंटरनेशनल स्टेडियम में खेला जाएगा।