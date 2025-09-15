स्पोर्ट्स डेस्क : पाकिस्तान के खिलाफ खेले गए एशिया कप 2025 (Asia Cup 2025) के ग्रुप ए मुकाबले में भारत ने 7 विकेट से जीत दर्ज की। मैच के बाद भारतयी कप्तान सूर्यकुमार यादव (Suryakumar Yadav) और शिवम दुबे वापस लौट आए और टीम ने भी पाकिस्तानी खिलाड़ियों से हाथ नहीं मिलाया (Handshake)। इस इस मामले पर BCCI ने बड़ा फैसला लिया है। BCCI सूर्यकुमार के समर्थन में है और उन पर कोई प्रतिबंध नहीं लगेगा। सूर्यकुमार ने कहा कि हम सिर्फ खेलने आए थे। हमने उन्हें जवाब दिया। हम पहलगाम आतंकी हमले (Pahalgam Attack) के पीड़ितों और उनके परिवारों के साथ खड़े हैं और अपनी एकजुटता व्यक्त करते हैं। उन्होंने इस जीत को सशस्त्र बलों के नाम की।

एक रिपोर्ट के अनुसार, 'BCCI के एक वरिष्ठ अधिकारी ने स्पष्ट किया कि खिलाड़ियों के लिए मैच के बाद हाथ मिलाना अनिवार्य करने वाला कोई नियम नहीं है। अधिकारी ने कहा, 'देखिए, अगर आप नियम पुस्तिका पढ़ेंगे, तो विरोधी टीम से हाथ मिलाने के बारे में कोई स्पष्ट निर्देश नहीं हैं। यह एक सद्भावनापूर्ण कदम है और एक तरह की परंपरा है, न कि कोई कानून, जिसका पालन दुनिया भर के खेलों में किया जाता है। अगर ऐसा कोई कानून नहीं है, तो भारतीय क्रिकेट टीम किसी ऐसी विरोधी टीम से हाथ मिलाने के लिए बाध्य नहीं है जिसके साथ उसके तनावपूर्ण संबंधों का इतिहास रहा हो।'

सूर्यकुमार यादव ने पाकिस्तान पर जीत के बाद प्रेस कांफ्रेंस में कहा, ‘हमने टीम के साथ मिलकर फैसला लिया। हम सिर्फ खेलने आए थे। हमने उन्हें जवाब दिया। कुछ चीज़ें खेल भावना से परे होती हैं। हम पहलगाम आतंकी हमले के पीड़ितों और उनके परिवारों के साथ खड़े हैं और अपनी एकजुटता व्यक्त करते हैं।' उन्होंने कहा, ‘मेरे लिए सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि हम आज की जीत अपने सभी सशस्त्र बलों को समर्पित करना चाहते हैं जिन्होंने अदम्य साहस दिखाया और आशा करते हैं कि वे हमें प्रेरित करते रहेंगे और जब भी हमें मौका मिले, हम उन्हें मैदान पर मुस्कुराने का और भी कारण देंगे।'

गौर हो कि बिते रविवार को खेला गया भारत-पाकिस्तान मैच विवादों से भरा रहा क्योंकि पाकिस्तान समर्थित आतंकवादियों ने 26 भारतीय पर्यटकों की हत्या कर दी थी, जिसके जवाब में भारत को ऑपरेशन सिंदूर शुरू करना पड़ा। इन सब घटनाओं के बाद लोग एशिया कप में भारत-पाक मैच के विरोध में थे। भारतीय टीम ने भी अपना विरोध दिखाया और मैच से पहले टॉस के समय और मैच के बाद पाकिस्तानी खिलाड़ियों से हाथ नहीं मिलाया।