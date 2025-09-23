Go to PunjabKesari.in

स्पोर्ट्स डेस्क : भारतीय तेज गेंदबाज अर्शदीप सिंह ने हारिस रऊफ के विवादित इशारे का जवाब दिया है। रऊफ ने रविवार को भारत के खिलाफ सुपर 4 मुकाबले के दौरान 6-0 का इशारा किया जो संभवत: ऑपरेशन सिंदूर के दौरान बिना जवाब दिए छह भारतीय लड़ाकू विमानों को मार गिराने वाले पाकिस्तान के एक दावे के रूप में था जिसका कोई प्रमाण नहीं है। 

यह सब तब शुरू हुआ जब दुबई स्टेडियम में दर्शकों के एक वर्ग ने हारिस रऊफ को ट्रोल किया। 'कोहली, कोहली' के नारे सुनाई दिए क्योंकि भारतीय प्रशंसक मेलबर्न में 2022 टी20 विश्व कप मैच में विराट कोहली द्वारा हारिस की पिटाई का जिक्र कर रहे थे। हारिस ने पहले तो अपना कान झटककर उदासीनता का संकेत दिया, फिर बाद में लड़ाकू विमान के गिरने की नकल करते हुए उत्तेजक इशारे किए। 

हारिस और साहिबजादा फरहान की प्रशंसकों और पूर्व भारतीय क्रिकेटरों ने कड़ी आलोचना की। इरफान पठान भी पीछे नहीं हटे और दोनों क्रिकेटरों की आलोचना की। इरफ़ान पठान ने कहा, 'मैं जश्न के बारे में थोड़ी बात करना चाहता हूं। साहिबजादा फरहान, आप दोनों पक्षों के बीच तनाव को जानते हैं। हारिस रऊफ की बात करें तो मुझे लगा कि वह एक अच्छे इंसान हैं। मैं उनसे कुछ साल पहले ऑस्ट्रेलिया में मिला था। कल मैदान में उन्होंने जो इशारे किए, वे बेवजह थे। यह उनके स्वभाव और उनकी परवरिश के बारे में बताता है।' 

हरभजन सिंह ने इस पर कहा, 'अगर बातचीत से मैच जीता जाता तो मुझे लगता है कि वे जीत जाते। लेकिन यह बल्ले और गेंद के बीच का मामला था और मुझे लगता है कि इस मामले में भारत पाकिस्तान से कहीं आगे था। उनके सीनियर गेंदबाज जैसे हारिस या शाहीन शाह अफरीदी ने खूब रन लुटाए। उन्हें पहले छह ओवरों में एक भी विकेट नहीं मिला। वे सबसे अनुभवी खिलाड़ी हैं। इसलिए अगर आपके अनुभवी खिलाड़ी सिर्फ चिल्लाते और बातें करते रहें, और गेंद या बल्ले से अच्छा प्रदर्शन न कर पाए, तो आप देख सकते हैं कि उन्हें क्या नतीजे मिल रहे हैं। उन्हें बात करने दीजिए, हम बल्ले और गेंद से बात करेंगे और जरूरत पड़ने पर सबसे अच्छा जवाब देंगे।' 

गौर हो कि पाकिस्तान ने साहिबजादा फरहार (58) के अर्धशतक की बदौलत भारत को 172 रन का लक्ष्य दिया था जिसके जवाब में अभिषेक शर्मा और शुभमन गिल की 105 की ओपनिंग साझेदारी के बाद तिलक वर्मा की 30 रन की पारी बदौलत 7 गेंदें शेष रहते जीत हासिल कर ली थी। 