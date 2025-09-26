स्पोर्ट्स डेस्क : एशिया कप 2025 का रोमांच अपने चरम पर है और इसी बीच सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेज़ी से वायरल हो रहा है, जिसमें पाकिस्तान के तेज़ गेंदबाज़ हारिस रऊफ एक भावुक प्रशंसक से मिलते नज़र आते हैं। मैच के बाद जब हारिस दर्शकों से हाथ मिलाने पहुंचे, तो एक फैन लगभग रोते हुए उनसे गुहार लगाने लगा, 'बदला लेना है, इंडिया को छोड़ना मत, खुदा का वास्ता है।'

हारिस की प्रतिक्रिया

फैन की यह भावुक अपील सुनकर हारिस ने मुस्कुराते हुए उसे फ्लाइंग किस दी और वहां से आगे बढ़ गए। यह छोटा-सा पल सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बन गया है और क्रिकेट प्रेमी अलग-अलग प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं।

A fan told Haris Rauf after reaching the final: ‘India ko nahi chhodna, badla chahiye’ 😂 #INDvsPAK pic.twitter.com/nyAdDNWtMM — CineSportsX (@SportsCraft381) September 26, 2025

पहले से विवादों में हारिस

गौरतलब है कि मौजूदा एशिया कप में हारिस रऊफ़ पहले ही विवादों में घिर चुके हैं। भारत के खिलाफ सुपर-4 मैच के दौरान उन्होंने दर्शकों की ओर आपत्तिजनक इशारे किए थे, जिसकी काफी आलोचना हुई। 21 सितंबर को खेले गए मुकाबले में तो उन्होंने भारतीय प्रशंसकों के "कोहली-कोहली" के नारों के बीच, एक विमान गिराने का इशारा कर भारत की सैन्य कार्रवाई का मज़ाक उड़ाने की कोशिश भी की थी।

भारतीय खिलाड़ियों को गाली देने का आरोप

मैच के दौरान हारिस पर भारतीय बल्लेबाज़ शुभमन गिल और अभिषेक शर्मा को अपशब्द कहने का आरोप भी लगा। हालांकि, दोनों युवा बल्लेबाज़ों ने अपने बल्ले से ही इसका जवाब दिया और शानदार पारियां खेलीं।

साहिबजादा का इशारा भी बना विवाद

उसी मुकाबले में पाकिस्तानी बल्लेबाज़ साहिबज़ादा फ़ारहान ने अपने बल्ले को मशीन गन की तरह चलाने का इशारा किया, जिसकी खेलभावना के खिलाफ होने पर खूब आलोचना हुई।