स्पोर्ट्स डेस्क: भारत और पाकिस्तान (IND vs PAK) के बीच होने वाले एशिया कप 2025 (Asia Cup 2025) फाइनल में केरल के विकेटकीपर-बल्लेबाज संजू सैमसन (Sanju Samson) सबकी निगाहों का केंद्र होंगे। सैमसन ने अब तक टूर्नामेंट में अलग-अलग बैटिंग पोजिशन पर खेलते हुए 108 रन बनाए हैं।

64 रन दूर रिकॉर्ड से

संजू सैमसन अब सिर्फ 64 रन दूर हैं ऋषभ पंत का रिकॉर्ड तोड़ने से। पंत ने 2024 टी20 वर्ल्ड कप में 171 रन बनाकर भारत की ओर से किसी भी विकेटकीपर-बल्लेबाज का सर्वाधिक स्कोर किया था। इस सूची में एमएस धोनी (154 रन, टी20 वर्ल्ड कप 2007) दूसरे स्थान पर हैं।

चुनौतियों के बीच निरंतरता

सैमसन की खासियत उनकी लगातार प्रदर्शन करने की क्षमता रही है। बैटिंग ऑर्डर में लगातार बदलावों के बावजूद उनका औसत 36.00 और स्ट्राइक रेट 127.05 रहा है। यही उन्हें बड़े मैचों में टीम इंडिया का अहम खिलाड़ी बनाता है।

नजरें फाइनल पर

फाइनल में शानदार पारी खेलकर सैमसन न केवल भारत को खिताब जिता सकते हैं, बल्कि खुद को पंत और धोनी से ऊपर साबित करते हुए इतिहास भी रच सकते हैं। अब क्रिकेटप्रेमियों को इंतज़ार है कि क्या संजू इस ऐतिहासिक मुकाम तक पहुंच पाएंगे।