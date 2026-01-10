वडोदरा : भारत और न्यूजीलैंड के बीच होने वाली वनडे सीरीज से पहले विराट कोहली का एक दिल छू लेने वाला पल सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। 9 जनवरी 2026 को वडोदरा में अभ्यास सत्र के दौरान विराट कोहली जब फैंस को ऑटोग्राफ दे रहे थे, तभी उनकी मुलाकात एक ऐसे बच्चे से हुई, जिसकी शक्ल बचपन के कोहली से हैरान कर देने वाली हद तक मिलती-जुलती थी।
ऑटोग्राफ देते समय 36 वर्षीय विराट उस बच्चे को देखकर कुछ पल के लिए चौंक गए और फिर मुस्कुराते हुए उसकी ओर देखने लगे। कैमरे में कैद हुआ यह रिएक्शन देखते ही देखते सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। फैंस ने बच्चे को प्यार से ‘मिनी कोहली’ नाम दे दिया।
सोशल मीडिया पर छाया ‘मिनी कोहली’
इस मुलाकात की तस्वीरें और वीडियो X (पूर्व में ट्विटर) पर तेजी से शेयर किए गए। कई यूजर्स ने बच्चे की तस्वीरों की तुलना विराट कोहली के दिल्ली क्रिकेट के शुरुआती दिनों की पुरानी तस्वीरों से की। इस हल्के-फुल्के पल ने हाई-प्रेशर सीरीज से पहले माहौल को और भी खास बना दिया।
शानदार फॉर्म में हैं विराट कोहली
यह वायरल घटना ऐसे समय पर सामने आई है जब विराट कोहली अपने करियर के बेहतरीन दौर में चल रहे हैं। हाल ही में उन्होंने 16 साल बाद घरेलू क्रिकेट में वापसी करते हुए विजय हजारे ट्रॉफी में दिल्ली का प्रतिनिधित्व किया। प्रदर्शन: 131 रन की शानदार पारी के बाद 77 रन बनाए; उपलब्धि: लिस्ट-ए क्रिकेट में 16,000 रन पूरे किए; रिकॉर्ड: सचिन तेंदुलकर का रिकॉर्ड तोड़ते हुए सबसे तेज 16,000 रन बनाने वाले बल्लेबाज बने।
न्यूजीलैंड के खिलाफ सीरीज के लिए तैयार
विराट कोहली इस हफ्ते वडोदरा पहुंचे, जहां उनका जोरदार स्वागत किया गया। वडोदरा कई सालों बाद किसी पुरुष वनडे मुकाबले की मेजबानी करने जा रहा है। इससे पहले दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ सीरीज में भी कोहली का प्रदर्शन शानदार रहा था, जिसमें भारत ने 2-1 से सीरीज जीती।
भारत और न्यूजीलैंड के बीच वनडे सीरीज का कार्यक्रम इस प्रकार है:
पहला वनडे: वडोदरा – 11 जनवरी
दूसरा वनडे: राजकोट – 14 जनवरी
तीसरा वनडे: इंदौर – 18 जनवरी
इसके बाद दोनों टीमें पांच मैचों की टी20 सीरीज में भी आमने-सामने होंगी। बेहतरीन फॉर्म और फैंस के प्यार के साथ विराट कोहली एक बार फिर भारतीय बल्लेबाजी की अगुआई के लिए पूरी तरह तैयार नजर आ रहे हैं।