स्पोर्ट्स डेस्क : तिलक वर्मा ने नाबाद अर्धशतक लगाकर ‘संकटमोचक' की भूमिका निभाई और रोमांचक फाइनल मुकाबले में रविवार को भारत ने चिर प्रतिद्वंद्वी पाकिस्तान का एक बार फिर मानमर्दन करते हुए 5 विकेट से हराकर नौवीं बार एशिया कप जीता। भारत को आखिरी ओवर में 10 रन की जरूरत थी और विवादों से घिरे रहने वाले पाकिस्तान के तेज गेंदबाज हारिस रऊफ के हाथ में गेंद थी। तिलक ने दूसरी गेंद पर छक्का लगाया और चौथी गेंद पर रिंकू सिंह ने चौका जड़कर स्टेडियम में मौजूद भारतीय दर्शकों के साथ टीवी के आगे नजरें गड़ाए बैठे प्रशंसकों को जश्न में सराबोर कर दिया। जीत के लिए 147 रन के लक्ष्य का पीछा करते हुए भारत की शुरूआत खराब रही थी और पहले पांच ओवर में 20 रन के भीतर तीन विकेट गिर गए थे। इसके बाद तिलक ने एक मोर्चा संभालकर 53 गेंद में नाबाद 69 रन बनाये जबकि संजू सैमसन (24) और शिवम दुबे (21 गेंद में 33 रन) ने उनका पूरा साथ दिया। एशिया कप का समाप्न हो चुका है और आइए मैच से जुड़े कुछ रिकॉर्ड्स पर नजर डाल लेते हैं जिसमें हाइएस्ट स्कोर, सबसे ज्यादा विकेट्स आदि शामिल हैं।

बल्लेबाजी के रिकॉर्ड

सबसे ज्यादा रन

प्लेयर मैच इनिंग्स रन औसत चौके छक्के अभिषके शर्मा 7 7 314 44.86 32 19 पथुम निसानका 6 6 261 43.50 23 11 साहिबजादा फरहान 7 7 217 31 14 11 तिलक वर्मा 7 6 213 71 12 10 फखर जमान 7 7 181 30.17 16 5

सबसे बड़ी इनिंग

प्लेयर रन बॉल स्क्राइट रेट बनाम चौके छक्के पथुम निसानका 107 58 184.48 भारत 7 6 अभिषके शर्मा 75 37 202.70 बांग्लादेश 6 5 अभिषके शर्मा 74 39 198.74 पाकिस्तान 6 5 कुसल मैंडिस 74 52 142.31 अफगानिस्तान 10 0 सेदिकुल्लाह अटल 73 52 140.38 हांगकांग 6 3

शतक

प्लेयर शतक पथुम निसानका 1

अर्धशतक

बल्लेबाज अर्धशतक अभिषेक शर्मा 3 पथुम निसानका 2 साहिबजादा फरहान 2 सैफ हसन 2 तिलक वर्मा 1

सबसे ज्यादा चौके

बल्लेबाज चौके अभिषेक शर्मा 32 पथुम निसानका 23 शुभमन गिल 17 फखर जमान 16 कुसल परेरा 15

सबसे ज्यादा छक्के

बल्लेबाज छक्के अभिषेक शर्मा 19 सैफ हसन 12 पथुम निसानका 11 साहिबज़ादा फरहान 11 तिलक वर्मा 10

गेंदबाजी के रिकॉर्ड

सबसे ज्यादा विकेट्स