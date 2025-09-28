स्पोर्ट्स डेस्क: महान बल्लेबाज (Sunil Gavaskar) सुनील गावस्कर का मानना ​​है कि एशिया कप फाइनल (Asia Cup Final) से पहले श्रीलंका के खिलाफ एक रोमांचक मैच खेलना भारत के लिए एक अहम चेतावनी साबित हो सकता है। भारतीय टीम अपने चिर प्रतिद्वंद्वी पाकिस्तान (IND vs PAK) से भिड़ने के लिए तैयार है, जो एक बेहद अहम मुकाबला होने की उम्मीद है।

फाइनल से पहले आपको बिल्कुल यही चाहिए: गावस्कर

गावस्कर ने कहा, 'यह एक अच्छी चेतावनी थी, जिससे पता चला कि टीम पूरी तरह से तैयार थी। बिल्कुल वही जो एक बड़े फाइनल से पहले जरूरी होता है। इतनी बड़ी चुनौती से जीत हासिल करना इस भारतीय टीम की ताकत और उनके बेहतरीन जज्बे को दर्शाता है।'

गावस्कर ने आगे कहा, 'फाइनल से पहले एक कठिन दिन का सामना करना वास्तव में फायदेमंद हो सकता है। यह एक बुरा दिन नहीं था। बल्कि यह एक कठिन दिन था। टीम ने दबाव को अच्छी तरह से संभाला और अपने कुल स्कोर का बचाव करते हुए अंतिम ओवरों में धैर्य बनाए रखा। अंतिम ओवर थोड़ा बेहतर हो सकता था अगर हर्षित ने गति पर निर्भर रहने के बजाय धीमी गेंदें फेंकी होती, लेकिन कुल मिलाकर कुसल परेरा और पथुम निसांका के मजबूत प्रदर्शन के बावजूद टीम की वापसी करने की क्षमता उनके लचीलेपन और चरित्र के बारे में बहुत कुछ कहती है।'

गौर है कि भारत ने अभिषेक शर्मा (Abhishek Sharma) के 31 गेंदों में 61 रनों की बदौलत 202/5 का विशाल स्कोर बनाया। जवाब में, दासुन शनाका (Dasun Shanaka) के 57 गेंदों में 108 रनों की बदौलत श्रीलंका ने मैच टाई करा दिया और मैच सुपर ओवर तक खिंच गया। हालांकि, अर्शदीप सिंह (Arshdeep Singh) की शानदार गेंदबाजी ने भारत की सुपर ओवर में जीत सुनिश्चित कर दी।

अपराजित भारत एशिया कप फाइनल में अपने खिताब की रक्षा के लिए स्पष्ट दावेदार के रूप में उतरेगा। यह बहुप्रतीक्षित, हाई-वोल्टेज मुकाबला दुबई अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम (Dubai International Cricket Stadium) में होगा। भारत ने आठ टीमों के इस टूर्नामेंट में लगातार जीत हासिल की है।