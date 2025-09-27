स्पोर्ट्स डेस्क: एशिया कप 2025 (Asia Cup 2025) का बहुप्रतीक्षित फाइनल अब बस कुछ ही घंटों दूर है। भारत और पाकिस्तान (IND vs PAK) रविवार, 28 सितंबर को दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम (Dubai International Cricket Stadium) में खिताबी जंग के लिए आमने-सामने होंगे। मुकाबले की शुरुआत भारतीय समयानुसार शाम 8 बजे होगी, जबकि टॉस 7:30 बजे होगा।

इस बार का फाइनल खास है क्योंकि एशिया कप के 41 साल के इतिहास में पहली बार भारत-पाकिस्तान की भिड़ंत शिखर मुकाबले में देखने को मिलेगी। दोनों टीमों ने पूरे टूर्नामेंट में दमदार प्रदर्शन कर फाइनल में जगह बनाई है। भारत अब तक अपराजेय रहा है, जबकि पाकिस्तान ने शानदार वापसी कर फाइनल का टिकट हासिल किया।

कहां देखें मुकाबला?

भारत में फैंस इस रोमांचक टकराव का सीधा प्रसारण Sony Sports नेटवर्क पर देख सकते हैं। मोबाइल और लैपटॉप यूज़र्स के लिए लाइव स्ट्रीमिंग Sony Liv ऐप और वेबसाइट पर उपलब्ध होगी।

भारतीय स्क्वॉड: सूर्यकुमार यादव (कप्तान), अभिषेक शर्मा, शुभमन गिल, तिलक वर्मा, संजू सैमसन (विकेटकीपर), शिवम दुबे, हार्दिक पंड्या, कुलदीप यादव, अक्षर पटेल, वरुण चक्रवर्ती, जसप्रीत बुमराह, रिंकू सिंह, जितेश शर्मा (विकेटकीपर), अर्शदीप सिंह, हर्षित राणा।

पाकिस्तानी स्क्वॉड: सलमान अली आगा (कप्तान), अबरार अहमद, फहीम अशरफ, फखर जमां, हारिस रऊफ, हसन अली, हसन नवाज, हुसैन तलत, खुशदिल शाह, मोहम्मद हारिस, मोहम्मद नवाज, मोहम्मद वसीम जूनियर, साहिबजादा फरहान, सैम अयूब, सलमान मिर्जा, शाहीन शाह अफरीदी, सुफयान मोकिम।

एशिया कप 2025 का यह महामुकाबला सिर्फ दो देशों के बीच नहीं, बल्कि पूरे एशियाई क्रिकेट का सबसे बड़ा टकराव है। अब देखना होगा कि भारत अपनी विजयी लय को बरकरार रखता है या पाकिस्तान नया इतिहास रचता है।