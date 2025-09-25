स्पोर्ट्स डेस्क: भारत ने सुपर-4 चरण में बांग्लादेश पर 41 रनों की शानदार जीत के साथ एक मैच शेष रहते एशिया कप 2025 (Asia Cup 2025) के फाइनल में अपनी जगह पक्की कर ली। पहले बल्लेबाजी करते हुए भारत ने अभिषेक शर्मा के शानदार 75 रनों की बदौलत 168/6 का स्कोर बनाया और बांग्लादेश को 127 रनों पर समेट दिया। बाएं हाथ के स्पिनर कुलदीप यादव (Kuldeep Yadav) ने शानदार गेंदबाजी करते हुए 18 रन देकर 3 विकेट चटकाए और टूर्नामेंट में भारत का अपराजेय अभियान जारी रखा।श्रीलंका के खिलाफ भारत (INDvsSL) का सुपर-4 का आखिरी मुकाबला अब एक बेमेल मुकाबला है। दो मैचों में दो जीत के साथ नतीजा चाहे जो भी हो भारत फाइनल में पहुंच गया है। पाकिस्तान और बांग्लादेश से लगातार हार के बाद श्रीलंका आधिकारिक तौर पर बाहर हो गया है।

पाकिस्तान बनाम बांग्लादेश: वर्चुअल नॉकआउट

सबकी नजरें पाकिस्तान बनाम बांग्लादेश मुकाबले पर टिकी हैं, जो असल में एक वर्चुअल सेमीफाइनल में बदल गया है। समीकरण सीधा है: जीतने वाली टीम भारत के खिलाफ एशिया कप 2025 के फाइनल में जगह पक्की कर लेगी, जबकि हारने वाली टीम टूर्नामेंट से बाहर हो जाएगी। यह बेहद अहम मुकाबला आज रात होना है और दोनों टीमों पर अच्छा प्रदर्शन करने का भारी दबाव होगा।

पाकिस्तान इस मैच में श्रीलंका पर मनोबल बढ़ाने वाली पांच विकेट की जीत के बाद उतरेगा, जबकि बांग्लादेश का आत्मविश्वास प्रतियोगिता में पहले भारत और पाकिस्तान से लगातार हार के बाद कम हुआ होगा। पाकिस्तान के लिए एक जीत भारत बनाम पाकिस्तान के बीच एक ऐतिहासिक फाइनल की नींव रखेगी। एशिया कप के इतिहास में दोनों चिर-प्रतिद्वंद्वी टीमों के बीच पहला फाइनल मुकाबला। बांग्लादेश के लिए, एक जीत का मतलब होगा कि वह चौथी बार फाइनल में पहुंचेगा।

पाकिस्तान बनाम बांग्लादेश हेड टु हेड रिकॉर्ड:

कुल मैच - 25

पाकिस्तान - 20 जीत

बांग्लादेश - 5 जीत

संभावित प्लेइंग 11

पाकिस्तान: सैमअयूब, साहबजादा फरहान, फखर जमां,सलमान आगा(C), हुसैन तलत, मोहम्मद हारिस (विकेटकीपर), मोहम्मद नवाज, फहीम अशर, शाहीन अफरीदी, हारिस रऊफ़, अबरार अहमद

बांग्लादेश: सैफ हसन, तंज़ीद हसन तमीम, परवेज़ हुसैन इमोन, तौहीद हृदयोय, शमीम हुसैन, जेकर अली (C एवं विकेटकीपर), मोहम्मद सैफुद्दीन, रिशद हुसैन, तन्ज़ीम हसन, नसुम अहमद, मुस्तफिजुर रहमान।