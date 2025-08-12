चेन्नई : चेन्नई सुपर किंग्स (CSK) के ऑलराउंडर आर अश्विन ने अपनी टीम से साफ पूछा है कि आने वाले IPL में वे उनका इस्तेमाल कैसे करने वाले हैं। उन्होंने फ्रेंचाइजी से कहा है कि अगर वह टीम की योजनाओं में फिट नहीं बैठते तो उन्हें टीम से अलग होने में कोई दिक्कत नहीं है। अश्विन को CSK ने पिछले साल बड़ी नीलामी में 9.75 करोड़ रुपये में ख़रीदा था और उन्होंने 14 में से नौ मैच खेले थे। यह साल उनके लिए एक तरह से घर वापसी जैसा था क्योंकि नौ सीजन तक बाहर खेलने के बाद वे अपने शहर की टीम में लौटे थे।

2009 के डेब्यू सीजन के बाद यह पहला सीजन था, जब उन्होंने एक सीजन में 12 से कम मैच खेले। यह उनका सबसे महंगा साल भी रहा क्योंकि उन्होंने प्रति ओवर 9.12 रन दिए।आईपीएल में पहली बार उनकी इकॉनमी एक सीजन में 8.49 से ऊपर गई। खिलाड़यिों को रिलीज करने की अंतिम तारीख़ आमतौर पर इस बात पर निर्भर करती है कि उस साल की नीलामी कब है। यह आईपीएल 2026 के लिए अभी तय नहीं हुआ है। बड़ी नीलामी हर तीन साल में होती है, लेकिन छोटी नीलामी हर साल होती है। यह आमतौर पर नवंबर से फरवरी के बीच कभी भी हो सकती है। अगर किसी खिलाड़ी का ट्रेड होना हो तो यह नीलामी से एक हफ्ते पहले तक हो सकता है।

संजू सैमसन के साथ अपने यूट्यूब शो पर अश्विन ने कहा, ‘मैं राजस्थान रॉयल्स (RR) के लिए तीन साल खेला। पहले साल के बाद मुझे CEO से मेल मिला, जिसमें मेरे प्रदर्शन और टीम को मुझसे उम्मीदों के बारे में लिखा गया था और फिर उसमें मेरे कॉन्ट्रैक्ट को बढ़ाने की बात की गई थी। हर सीजन के बाद यह फ्रेंचाइजी की जिम्मेदारी है कि वे खिलाड़ियों को सूचना दें कि वे उन्हें रिटेन कर रहे हैं या रिलीज।'

अश्विन ने आगे कहा, ‘वही मेरे या संजू (सैमसन) के बारे में जो ख़बरें चल रही हैं, उसमें भी हर खिलाड़ी को अपनी इच्छा जताने का अधिकार है। हर खिलाड़ी स्पष्टता भी चाहता है। लेकिन चीजें हमारे (खिलाड़ी के) हाथ में नहीं होती हैं। मैंने बस चीजों को लेकर स्पष्टता मांगी है। जो खबरें निकलकर आ रही हैं, वे खिलाड़यिों की तरफ से नहीं लीक हो रही हैं। संजू की भी खबर या तो अफवाह हो सकती है या तो फ्रेंचाइजी की तरफ से आई है। मुझे नहीं पता कि ये सब खबरें कौन परोस रहा है।'

अश्विन IPL में पांचवें सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज हैं। उन्होंने CSK से शुरुआत की थी और इसके बाद वह राइजिंग पुणे सुपरजायंट्स, किंग्स इलेवन पंजाब (अब पंजाब किंग्स), दिल्ली कैपिटल्स और आरआर के लिए खेले। वह फिर 2025 में सीएसके में लौटे। CSK को अभी और भी बड़े फैसले लेने हैं, जिसमें कप्तानी का मामला भी शामिल है। पिछले सीजन जब नियमित कप्तान ऋतुराज गायकवाड़ चोटिल होकर बाहर हो गए थे, तब महेंद्र सिंह धोनी ने कमान संभाली थी।

फ्रेंचाइजी हमेशा धोनी के ट्रेनिंग शुरू करने के बाद साल के अंत तक उनकी उपलब्धता के फैसले का इंतजार करती है। पिछले साल CSK ने धोनी के मौजूद होने के बावजूद गायकवाड़ को कप्तान बनाया था और अगले साल भी ऐसा ही होना चाहिए, चाहे धोनी खेलना जारी रखें।