नई दिल्ली : चेन्नई सुपर किंग्स (CSK) इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) 2026 में अपने रिकॉर्ड छठे खिताब की तलाश में उतरेगी। संजू सैमसन के टीम में शामिल होने से टीम और भी मजबूत हो गई है। पूर्व भारतीय क्रिकेटर पीयूष चावला का मानना ​​है कि सैमसन का आक्रामक अंदाज CSK को बहुत फायदा देगा।

जियोस्टार पर बात करते हुए पूर्व लेग-स्पिनर चावला ने बताया कि संजू सैमसन के टीम में आने से CSK की ओपनिंग की समस्या कैसे हल हो जाएगी। उन्होंने कहा, 'संजू सैमसन अपने आप में एक मैच-विनर हैं। उन्होंने टी20 वर्ल्ड कप में वेस्टइंडीज, इंग्लैंड और न्यूजीलैंड के खिलाफ लगातार तीन जबरदस्त पारियां खेलकर अपने आलोचकों को गलत साबित कर दिया। CSK उनकी फॉर्म से बहुत खुश होगी क्योंकि IPL शुरू होने से ठीक पहले सैमसन अपनी बेहतरीन फॉर्म में आ गए हैं। यह उनके फैंस के लिए बहुत अच्छी खबर है। चेन्नई की बात करें तो, वहां की पिच जिस तरह से खेलती है, वह निश्चित रूप से उनके खेल के लिए मुफीद होगी। पारी की शुरुआत करते हुए उनका आक्रामक अंदाज CSK को बहुत फायदा देगा।'

उन्होंने आगे कहा, 'पिछले सीजन में उन्हें तेज शुरुआत करने में दिक्कत हुई थी। आयुष म्हात्रे के आने के बाद ही CSK ने पावरप्ले में रन बनाना शुरू किया था। अब सैमसन के टीम में आने से उनकी ओपनिंग की समस्या आखिरकार हल हो जाएगी। उन्हें आयुष म्हात्रे के साथ एक अनुभवी ओपनर की जरूरत थी। सैमसन का CSK में आना एक जबरदस्त कदम साबित होने वाला है।'

ऋतुराज गायकवाड़ की कप्तानी वाली टीम पिछले सीजन में अपने अभियान की धीमी शुरुआत के बाद पॉइंट्स टेबल में सबसे नीचे रही थी। लेकिन उन्होंने मिनी-ऑक्शन में एक मजबूत टीम बनाई है और इस साल अपने रिकॉर्ड छठे खिताब की उम्मीद कर रहे हैं।

पूर्व भारतीय ऑलराउंडर इरफान पठान ने भी इसी बात का समर्थन किया और बताया कि संजू सैमसन के आने से कप्तान ऋतुराज गायकवाड़ पर से दबाव कैसे कम हो सकता है। उन्होंने कहा, 'CSK में संजू सैमसन के आने से कप्तान रुतुराज गायकवाड़ को खुद को और बेहतर तरीके से जाहिर करने का मौका मिलेगा। हमने उन्हें एक लीडर के तौर पर आगे बढ़ते देखा है। IPL में कप्तानी करना और साथ ही MS धोनी की विरासत को आगे बढ़ाना आसान नहीं है। यह आपके करियर के सबसे मुश्किल कामों में से एक है। लेकिन धोनी का साथ और संजू सैमसन से मिलने वाली मदद रुतुराज के लिए हमेशा फायदेमंद साबित होगी।'

उन्होंने कहा, 'टीम को देखना और खेलने के कॉम्बिनेशन के बारे में सोचना, ये दो अलग-अलग बातें हैं। पहले CSK की सफलता का मंत्र अनुभवी खिलाड़ियों पर भरोसा करना था। अब उन्होंने अपनी सोच में बदलाव किया है और युवा, कम अनुभवी खिलाड़ियों को मौका दे रहे हैं। वे भविष्य के लिए भी टीम तैयार कर रहे हैं। लेकिन टीम में अभी भी डेवाल्ड ब्रेविस, उर्विल पटेल, शिवम दुबे और सरफराज खान जैसे रोमांचक खिलाड़ी मौजूद हैं। मैं देखना चाहता हूँ कि इस सीज़न में वे कैसा प्रदर्शन करते हैं।'

