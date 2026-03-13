स्पोर्ट्स डेस्क : भारत के अनुभवी बल्लेबाज Cheteshwar Pujara ने आगामी इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) 2026 सीजन से पहले MS Dhoni की बल्लेबाजी पोजीशन को लेकर अहम सुझाव दिया है। पुजारा का मानना है कि चेन्नई सुपर किंग्स के दिग्गज खिलाड़ी धोनी को निचले क्रम में बल्लेबाजी कराने के बजाय ऊपर भेजा जाना चाहिए। उनका कहना है कि अगर धोनी को अधिक गेंदें खेलने का मौका मिले, तो वह अकेले दम पर मैच का रुख बदल सकते हैं और टीम के लिए बड़ा प्रभाव डाल सकते हैं।

धोनी का नंबर 8 या 9 पर आना सही नहीं

चेतेश्वर पुजारा ने कहा कि धोनी जैसे अनुभवी खिलाड़ी को बहुत नीचे बल्लेबाजी के लिए भेजना टीम के लिए फायदेमंद नहीं है। उनके अनुसार, अगर धोनी को सिर्फ अंतिम ओवरों में पांच या दस गेंदें खेलने का मौका मिलता है, तो वह अपनी पूरी क्षमता नहीं दिखा पाते। पुजारा का मानना है कि अगर उन्हें थोड़ा ऊपर भेजा जाए और 25 से 30 गेंदें खेलने का अवसर मिले, तो वह मैच का परिणाम बदलने की क्षमता रखते हैं।

मैच का पासा पलटने की क्षमता

पुजारा ने यह भी कहा कि Chennai Super Kings की मौजूदा टीम में धोनी जैसा मैच फिनिश करने वाला खिलाड़ी बहुत कम है। उनके मुताबिक, धोनी में अब भी वह अनुभव और आत्मविश्वास है, जिससे वह मुश्किल परिस्थितियों में भी टीम को जीत दिला सकते हैं। इसी वजह से उन्हें बल्लेबाजी क्रम में ऊपर भेजना टीम के लिए रणनीतिक रूप से बेहतर साबित हो सकता है।

IPL 2025 में चर्चा का विषय बना बैटिंग ऑर्डर

पिछले सीजन में धोनी की बल्लेबाजी पोजीशन को लेकर काफी चर्चा हुई थी। खासकर तब जब रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (RCB) के खिलाफ एक मैच में वह नंबर 9 पर बल्लेबाजी करने आए थे। उस मुकाबले के बाद कई क्रिकेट विशेषज्ञों और प्रशंसकों ने सवाल उठाए कि क्या धोनी जैसे अनुभवी बल्लेबाज को इतने नीचे भेजना सही रणनीति है।

IPL 2025 में धोनी का प्रदर्शन

IPL 2025 में धोनी ने चेन्नई सुपर किंग्स के लिए सभी 14 मुकाबले खेले। हालांकि वह ज्यादातर मैचों में निचले क्रम में बल्लेबाजी करने आए, जहां उन्हें सीमित गेंदें खेलने का मौका मिला। इसके बावजूद उन्होंने 24.50 की औसत और 135.17 के स्ट्राइक रेट से 196 रन बनाए। उनके अधिकांश रन आखिरी ओवरों में तेज़ी से रन बनाने की कोशिश के दौरान आए।

CSK के लिए रहा निराशाजनक सीजन

पिछला सीजन चेन्नई सुपर किंग्स के लिए काफी मुश्किल रहा। पांच बार की चैंपियन टीम पूरे टूर्नामेंट में लगातार अच्छा प्रदर्शन नहीं कर सकी। टीम अंक तालिका में सबसे नीचे रही और प्लेऑफ में जगह बनाने में नाकाम रही। इस प्रदर्शन ने टीम की रणनीति और बल्लेबाजी क्रम को लेकर कई सवाल खड़े कर दिए।

IPL 2026 में बदल सकती है रणनीति

IPL 2026 से पहले कई क्रिकेट विशेषज्ञों का मानना है कि चेन्नई सुपर किंग्स को अपनी रणनीति में बदलाव करना पड़ सकता है। धोनी की बल्लेबाजी पोजीशन भी इस बदलाव का हिस्सा बन सकती है। अगर टीम उन्हें थोड़ा ऊपर बल्लेबाजी के लिए भेजती है, तो वह अपने अनुभव और आक्रामक शैली से टीम को मजबूत स्थिति में ला सकते हैं।